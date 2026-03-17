AFC xử thua Malaysia 0-3 trước Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra quyết định xử thua 0-3 đối với tuyển Malaysia trong các trận gặp Việt Nam và Nepal tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Trưa 17/3, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo nhận được án phạt từ AFC liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện tại vòng loại Asian Cup 2027. Theo kết luận của Ủy ban Kỷ luật & Đạo đức AFC, FAM bị xác định vi phạm Điều 56 của bộ quy tắc. Hai trận đấu bị xử thua 0-3 gồm chiến thắng 2-0 trước Nepal (25/3/2025) và trận thắng 4-0 trước Việt Nam (10/6/2025).

Ngoài việc bị hủy kết quả, Malaysia còn phải nộp phạt 50.000 USD theo Điều 25.1 của quy định kỷ luật AFC. Trước án phạt nặng, FAM cho biết sẽ gửi yêu cầu chính thức để nhận bản giải trình chi tiết từ AFC, qua đó xem xét các bước tiếp theo, bao gồm khả năng kháng cáo trong thời gian tới.

Quyết định được AFC đưa ra sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sử dụng hồ sơ không hợp lệ trong quá trình đăng ký thi đấu quốc tế. Phán quyết này trở thành cơ sở để AFC xem xét lại kết quả các trận đấu có liên quan.

Theo quy định kỷ luật của FIFA và AFC, nếu một đội bóng sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, trận đấu có thể bị xử thua 0-3 hoặc giữ nguyên tỷ số nếu kết quả thực tế bất lợi hơn. Sau quá trình rà soát, AFC quyết định áp dụng hình phạt thua 0-3 cho Malaysia ở các trận gặp Việt Nam và Nepal.

Động thái này lập tức làm thay đổi đáng kể cục diện bảng F. Trước khi án phạt được áp dụng, Malaysia dẫn đầu bảng với 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận. Tuy nhiên, việc bị xử thua khiến đội bóng này bị trừ 6 điểm và không còn cơ hội giành vé đi tiếp.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam hưởng lợi lớn. Trận thua 0-4 vào tháng 6/2025 được tính lại với chiến thắng 3-0 giúp "Những chiến binh sao vàng" độc chiếm ngôi đầu bảng. Nepal cũng được cộng thêm chiến thắng tương tự trước Malaysia.

Malaysia từ vị thế dẫn đầu giờ kém Việt Nam 6 điểm, qua đó hết hy vọng đi tiếp dù còn trận lượt về gặp tuyển Việt Nam vào ngày 31/3. Thầy trò HLV Kim Sang-sik trở thành đội duy nhất vượt qua vòng loại.