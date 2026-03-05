Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Malaysia có bị xử thua Việt Nam 0-3 sau phán quyết của CAS?

  • Thứ năm, 5/3/2026 18:48 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Phán quyết mới từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về vụ 7 cầu thủ nhập tịch có thể kéo theo hệ quả nghiêm trọng cho bóng đá Malaysia.

CAS giữ nguyên án phạt với bóng đá Malaysia.

Tối 5/3, CAS xác nhận việc sử dụng hồ sơ nhập tịch và giấy tờ của 7 cầu thủ Malaysia không hợp lệ. Tòa án điều chỉnh một phần hình phạt. Các cầu thủ vẫn bị cấm thi đấu 12 tháng nhưng chỉ áp dụng với các trận đấu chính thức, thay vì toàn bộ hoạt động bóng đá như quyết định ban đầu của FIFA.

Đáng chú ý, CAS không trực tiếp phán quyết kết quả các trận đấu mà các cầu thủ này tham gia. Tuy nhiên, việc xác nhận hành vi vi phạm có thể mở đường cho những quyết định kỷ luật tiếp theo từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đơn vị tổ chức vòng loại Asian Cup 2027.

Theo thông lệ của FIFA và AFC, nếu một đội bóng sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, trận đấu liên quan có thể bị xử thua 0-3 hoặc giữ nguyên tỷ số nếu kết quả thực tế bất lợi hơn. Trước đó, FIFA áp dụng nguyên tắc này và xử thua Malaysia 3 trận giao hữu với tỷ số 0-3 gặp Cape Verde, Palestine và Singapore.

Vì vậy, trong trường hợp AFC tiến hành xem xét lại hồ sơ các trận đấu của Malaysia trong giai đoạn liên quan, đội bóng hoàn toàn có thể bị xử thua. Khi đó, các trận đấu với Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ trở thành tâm điểm của quá trình rà soát.

Hiện tại, AFC chưa đưa ra thông báo chính thức về việc có điều chỉnh kết quả các trận đấu hay không. Tuy nhiên, sau khi CAS xác nhận vi phạm, khả năng Malaysia phải đối mặt với những án kỷ luật bổ sung là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới.

