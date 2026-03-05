Báo Malaysia nói gì sau phán quyết của CAS?

Truyền thông Malaysia tối 5/3 cho biết Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) giữ nguyên lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch, nhưng thu hẹp phạm vi áp dụng so với quyết định ban đầu của FIFA.

Theo tờ The Star, CAS xác nhận các sai lệch trong hồ sơ nhập tịch và giấy tờ đủ điều kiện thi đấu của bảy cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Malaysia. Tuy nhiên, tòa trọng tài quyết định điều chỉnh một phần hình thức kỷ luật sau khi xem xét đơn kháng cáo.

Cụ thể, bảy cầu thủ vẫn phải chịu án cấm thi đấu 12 tháng, nhưng lệnh cấm chỉ áp dụng với các trận đấu chính thức thay vì mọi hoạt động bóng đá như quyết định ban đầu của FIFA.

Điều này đồng nghĩa các cầu thủ vẫn được phép tập luyện và tham gia hoạt động chuyên môn cùng CLB trong thời gian thụ án.

Tờ Free Malaysia Today cho biết phán quyết của CAS được xem là “thành công một phần” đối với các cầu thủ liên quan. Hội đồng trọng tài xác định hành vi sử dụng tài liệu sai lệch trong quá trình nhập tịch là có thật, nhưng đánh giá mức độ tham gia của các cầu thủ không giống nhau.

Trước đó, vào năm 2025, FAM tiếp cận một nhóm cầu thủ gồm Facundo Tomas Garces Rattaro, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano, với lời khuyên rằng họ có thể xin quốc tịch Malaysia để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ sau đó hoàn tất thủ tục nhập tịch và được cấp hộ chiếu Malaysia.

Tuy nhiên, ngày 25/9/2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận rằng FAM và các cầu thủ đã vi phạm quy định khi sử dụng tài liệu không chính xác trong quá trình xác nhận tư cách thi đấu. Quyết định này sau đó được Ủy ban Kháng cáo của FIFA giữ nguyên vào tháng 11 cùng năm.

Theo án phạt ban đầu, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt tiền và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Sau khi nộp đơn kháng cáo lên CAS vào tháng 12/2025, phía Malaysia thừa nhận tồn tại những “thiếu sót mang tính hệ thống” trong quy trình xử lý hồ sơ. Đồng thời, họ cho rằng các cầu thủ chỉ đóng vai trò hạn chế trong việc cung cấp giấy tờ và không trực tiếp soạn thảo hay chỉnh sửa tài liệu.

Theo báo New Straits Times, CAS giữ nguyên bản chất của án phạt nhưng điều chỉnh phạm vi áp dụng để đảm bảo hình thức kỷ luật “hợp lý và tương xứng” với mức độ trách nhiệm của từng cá nhân.

Trong khi đó, khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM vẫn được giữ nguyên.

Phán quyết của CAS có hiệu lực từ ngày 5/3/2026 và được tính trừ thời gian các cầu thủ đã bị đình chỉ tạm thời trước đó. Vụ việc được xem là một trong những bê bối pháp lý đáng chú ý nhất của bóng đá Malaysia trong những năm gần đây.