Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đưa ra phán quyết liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

CAS giữ nguyên án phạt với bóng đá Malaysia.

Theo thông báo phát đi ngày 5/3 tại Lausanne (Thụy Sĩ), hội đồng trọng tài của CAS xác nhận hành vi làm sai lệch hồ sơ nhập tịch và giấy tờ đủ điều kiện thi đấu là có thật. Tuy nhiên, án phạt được điều chỉnh một phần.

Cụ thể, 7 cầu thủ vẫn bị cấm thi đấu 12 tháng nhưng lệnh cấm chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức, thay vì toàn bộ hoạt động bóng đá như quyết định ban đầu của FIFA. Điều này đồng nghĩa các cầu thủ vẫn được phép tập luyện cùng CLB trong thời gian thụ án.

Trước đó, vào năm 2025, FAM tiếp cận một nhóm cầu thủ gồm Facundo Tomas Garces Rattaro, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano, với lời khuyên rằng họ có thể xin quốc tịch Malaysia để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ sau đó hoàn tất thủ tục nhập tịch và được cấp hộ chiếu Malaysia.

Tuy nhiên, ngày 25/9/2025, Ủy ban Kỷ luật của FIFA kết luận rằng FAM và các cầu thủ đã vi phạm bộ quy tắc kỷ luật của tổ chức này khi sử dụng tài liệu giả mạo trong quá trình nhập tịch, trong khi các cầu thủ không có mối liên hệ hợp pháp với Malaysia. Quyết định này được Ủy ban Kháng cáo của FIFA giữ nguyên vào tháng 11/2025. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn mỗi cầu thủ bị phạt tiền và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Sau khi kháng cáo lên CAS vào tháng 12/2025, phía FAM thừa nhận tồn tại những "thiếu sót mang tính hệ thống", đồng thời cho rằng các cầu thủ chỉ đóng vai trò hạn chế trong việc cung cấp giấy tờ và không trực tiếp soạn thảo hay chỉnh sửa tài liệu.

Sau khi xem xét bằng chứng, CAS quyết định giữ nguyên án phạt cấm thi đấu 12 tháng nhưng thu hẹp phạm vi áp dụng. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 5/3/2026 và được tính trừ thời gian các cầu thủ bị đình chỉ trước đó. Trong khi đó, khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM vẫn được giữ nguyên.