Chơi 'hội đồng' với FIFA, FAM có trả giá đắt?

Trong cuộc đấu lý với FIFA, LĐBĐ Malaysia (FAM) đang triển khai một chiến dịch kháng cáo mang đậm tính chất câu giờ và tạo sức ép bằng số đông lên CAS.

FIFA nhận rõ ra ai đứng sau xúi cả 7 cầu thủ đồng loạt đứng đơn riêng kháng cáo.

Sau khi Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) kết luận LĐBĐ Malaysia sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc hoàn toàn không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch, FAM đẩy sự việc lên CAS. Dù giới lãnh đạo bóng đá Malaysia đang ra sức thể hiện thái độ vô cùng lạc quan sau phiên điều trần dài hơi tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), những toan tính đằng sau nước đi này lại bộc lộ sự mạo hiểm về mặt pháp lý.

Sự chống đối này rất có thể sẽ trở thành một "cái bẫy" khiến họ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề hơn rất nhiều trong tương lai.

Nước cờ tạo áp lực số đông và sự lạc quan tếu

Song song với đơn kháng cáo của FAM, toàn bộ 7 cầu thủ bị cáo buộc cũng đồng loạt tiến hành các bước khiếu nại tương tự. Nhóm cầu thủ này bao gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal, Gabriel Palmero và Hector Hevel. Việc bảy cá nhân có xuất thân và quốc tịch gốc hoàn toàn khác nhau lại có thể thực hiện các hành động pháp lý một cách đồng thời tuyệt đối như vậy chắc chắn là kết quả của một sự dàn xếp có chủ đích.

Có lẽ người Malaysia đang cố tình dựng lên một vở kịch pháp lý, nơi bị đơn FIFA phải một mình chống lại một nhóm lớn các nguyên đơn liên minh với nhau. Đây rõ ràng là một đòn "hội đồng" được tính toán nhằm thao túng tâm lý và gây sức ép lên hội đồng xét xử của CAS.

Chiến thuật "xích thuyền" biến cuộc đối đầu trở thành một cuộc đua marathon về mặt thể lực, dẫn đến một phiên điều trần kéo dài tới 12 tiếng, kéo dài từ tối 26/2 cho đến tận rạng sáng 27/2 (theo giờ Hà Nội). Sau khi "quần thảo" đối phương suốt một khoảng thời gian dài, giới chức Malaysia nhanh chóng thể hiện một thái độ chiến thắng.

Giám đốc Điều hành đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend, tự tin tuyên bố với truyền thông rằng họ cảm thấy vô cùng lạc quan sau một tuần làm việc cực kỳ hiệu quả. Vị giám đốc này tự hào nhấn mạnh vào việc họ đã mang đến đội ngũ luật sư riêng, kết hợp sức mạnh cùng các cầu thủ và đặc biệt là sự hậu thuẫn từ đại diện của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPro) để đối đầu trực diện với đội ngũ pháp lý của FIFA.

Sự tự mãn của ông Friend lớn đến mức dù CAS chưa hề đưa ra bất kỳ phán quyết nào, ông vẫn tin rằng đội nhà đã ghi điểm tuyệt đối qua các màn trình bày lập luận.

FIFA sẽ không dễ bỏ qua sau thái độ ngoan cố của LĐBĐ Malaysia.

'Chơi xấu' với FIFA và nguy cơ nhận trừng phạt nặng

Tuy nhiên, thái độ hân hoan của FAM rất có thể xuất phát từ một toan tính hoàn toàn sai lầm trong trò chơi câu giờ này. Việc CAS không đưa ra quyết định ngay lập tức không có nghĩa là họ bối rối trước số đông, mà ngược lại, cơ quan này đã quyết định tạm dừng "trận đấu" để bóc tách vấn đề một cách triệt để.

Phát ngôn viên của CAS, bà Vanessa Tracey, chính thức xác nhận hội đồng xét xử cần thêm thời gian để thảo luận và xem xét kỹ lưỡng hồ sơ. Ngay cả ông Rob Friend cũng phải thừa nhận rằng quá trình chờ đợi phán quyết cuối cùng có thể sẽ kéo dài từ vài ngày cho đến tận ba tuần.

Theo một số luật sư thể thao, CAS hoàn toàn có khả năng triệu tập thêm các nhân chứng chéo, bao gồm cả các thành viên trong gia đình của chính những cầu thủ này, để đối chất nhằm chứng minh tính hợp lệ thực sự của các tài liệu. Điều này cho thấy CAS sẵn sàng chia nhỏ khối liên minh này thành 8 vụ việc độc lập để truy vấn đến cùng.

Trong trò chơi sức bền này, FIFA hoàn toàn không có lý do gì để tỏ ra mệt mỏi bởi họ đang nắm giữ một bộ hồ sơ chứng cứ cực kỳ vững chắc. Xác suất để tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới bị xử thua trắng trong cả 8 vụ án độc lập là một điều hoang đường.

Có thể một vài cá nhân bằng cách nào đó sẽ chứng minh được sự trong sạch của bản thân, nhưng việc bảo vệ thành công cho cả 7 người cùng lúc là một nhiệm vụ bất khả thi. Pháp lý thể thao mang tính tuyệt đối, chỉ cần hội đồng phát hiện đúng một cầu thủ có hồ sơ nhập tịch sai luật, FIFA đã có đủ cơ sở pháp lý tối cao để duy trì bản án trừng phạt LĐBĐ Malaysia vì hành vi vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế.

Đáng nói hơn, thái độ nhởn nhơ câu giờ và cố tình sử dụng chiêu trò đòn hội đồng để làm tiêu hao thời gian và nguồn lực của các bên là một hành vi không fair-play khi đấu lý với FIFA. Sau khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng, FIFA chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua thái độ ngày hôm nay của bóng đá Malaysia.

Tổ chức quyền lực nhất thế giới bóng đá cần phải thực hiện một hành động răn đe mạnh tay để trừng phạt lối chơi kém fair-play này, qua đó tái lập trật tự kỷ cương và gửi đi một thông điệp cứng rắn đến bất kỳ liên đoàn nào có ý định giỡn mặt họ trong tương lai.