CAS trì hoãn phán quyết, Malaysia càng lún sâu vào thế khó

Người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt là tại Việt Nam và Malaysia, nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng từ Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng CAS hoãn thời điểm công bố.

Các cầu thủ Malaysia chớ vội mừng.

Việc CAS từng dự kiến công bố phán quyết vào sáng 27/2, song bất ngờ thông báo lùi ngày sang tuần sau làm dấy lên nhiều luồng dư luận trái chiều. Trong khi một bộ phận cổ động viên Việt Nam lo ngại "có biến", e sợ rằng Malaysia có thể lội ngược dòng trước những chứng cứ tưởng chừng không thể chối cãi vì CAS vốn nổi tiếng xử lý mau lẹ, thì không ít người hâm mộ Malaysia lại nhen nhóm hy vọng thoát hiểm.

Khối lượng hồ sơ khổng lồ với 8 phiên điều trần

Dẫu vậy, nếu nhìn sâu vào lịch trình làm việc và bản chất pháp lý của sự việc, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Việc CAS tạm hoãn phán xét không phải là chiếc phao cứu sinh, mà chính là dấu hiệu cho thấy một "bản án" vô cùng chặt chẽ đang được thiết lập, chốt chặn mọi cánh cửa thoát tội của bóng đá Malaysia.

Thông thường, với những vụ khiếu nại đơn giản, CAS chỉ cần một phiên điều trần trong một ngày là đủ để các bên trình bày và đi đến kết luận. Có thể thấy điều này khi nhìn lịch làm việc của CAS trong các ngày 23, 24 hay 25/2 khi họ chỉ phải nghe 2 bên điều trần trong một phiên là đủ.

Riêng vụ việc giữa FIFA và bóng đá Malaysia lại mang một tính chất phức tạp hơn rất nhiều. Nhìn vào lịch xét xử của CAS trong ngày 26/2/2026, có thể thấy rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đây không phải là một vụ kiện đơn lẻ giữa FAM và FIFA, mà CAS phải tiến hành liên tục 8 phiên điều trần riêng biệt.

Cụ thể, bên cạnh vụ khiếu nại của chính Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đối đầu với FIFA, Tòa án còn phải lần lượt nghe phần tranh biện từ 7 cá nhân cầu thủ nhập tịch, bao gồm: Facundo Tomas Garces Rattaro, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

8 vụ điều trần đầu tiên trong ngày 26/2 đều là vụ giữa FIFA với phía Malaysia.

CAS càng cẩn trọng, cửa "thoát hiểm" của Malaysia càng hẹp

Với một khối lượng thông tin và lời khai khổng lồ từ 8 góc độ khác nhau, việc Hội đồng xét xử cần thêm thời gian để đánh giá là điều tất yếu. Bà Vanessa Tracey, đại diện truyền thông của CAS, xác nhận điều này khi cho biết Hội đồng cần thời gian họp và thảo luận sau chuỗi phiên điều trần ngày 26/2 và dự kiến phán quyết sơ bộ chỉ được công bố vào tuần tới.

Do tính chất đặc biệt quan trọng của vụ án, CAS cũng phát hành một thông cáo báo chí và gửi bản giải thích đầy đủ đến các bên sau khi có quyết định. Sự chậm trễ này hoàn toàn xuất phát từ quy trình tố tụng cẩn trọng, chứ không phải do sự suy yếu trong các bằng chứng kết tội của FIFA.

Cổ động viên Malaysia chớ nên vội mừng thầm trước thông tin hoãn phán quyết. Trong luật pháp và điều tra thể thao, thời gian tham chiếu hồ sơ càng lâu đồng nghĩa với việc các trọng tài đang soi xét từng chi tiết nhỏ nhất. Khi CAS tiến hành bóc tách 8 phiên điều trần độc lập, xác suất để FAM che giấu thành công sự thật là cực kỳ thấp.

Việc duy trì sự gian dối dối đồng nhất giữa một tổ chức và 7 cá nhân có xuất thân khác nhau trước sự chất vấn của các chuyên gia pháp lý hàng đầu thế giới là điều gần như bất khả thi. Lời khai của cầu thủ này rất có thể sẽ mâu thuẫn với tài liệu của cầu thủ khác hoặc với chính FAM.

Chỉ cần CAS phát hiện ra một điểm sai lệch, một tài liệu giả mạo được xác nhận trong bất kỳ phiên điều trần nào, hiệu ứng domino sẽ xảy ra và án phạt ban đầu của FIFA sẽ được giữ nguyên.

Nó chẳng khác nào một cuộc đấu tay đôi giữa FIFA và Malaysia. Nếu chỉ là một trận knock-out, Malaysia vẫn có thể nuôi hy vọng tạo nên cú sốc. Nhưng khi “trận chiến” bị kéo dài qua tám vòng xét xử, khoảng cách thực lực dần bộc lộ rõ.

Càng đi đường dài, cơ hội lật ngược thế cờ của kẻ ở thế yếu càng thu hẹp lại. Và trong câu chuyện này, Malaysia chính là đội ở cửa dưới.