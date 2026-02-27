Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phản ứng của fan Đông Nam Á khi CAS trì hoãn phán quyết Malaysia

  • Thứ sáu, 27/2/2026 06:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Làn sóng tranh luận bùng lên khắp các diễn đàn mạng xã hội Đông Nam Á khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chưa công bố phán quyết liên quan đến án phạt dành cho Malaysia.

Theo thông tin từ CAS, sau phiên điều trần diễn ra ngày 26/2, hội đồng xét xử cần thêm thời gian để thảo luận và đánh giá toàn diện các lập luận của hai bên. Đại diện CAS cho biết phán quyết dự kiến được công bố vào tuần tới. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể chưa được ấn định.

Nhiều khả năng, quyết định ban đầu sẽ chỉ là kết luận sơ bộ, chưa kèm theo bản giải thích chi tiết. Phần lập luận đầy đủ có thể được công bố sau đó, theo đúng quy trình tố tụng thông thường của CAS.

Trong lúc chờ đợi, dư luận tiếp tục chia rẽ. Một bộ phận kêu gọi tôn trọng phán quyết cuối cùng, bất kể kết quả ra sao. Số khác lại bày tỏ quan ngại về tính răn đe và sự công bằng trong môi trường bóng đá khu vực.

Tại Việt Nam, động thái của CAS khiến nhiều cổ động viên tỏ ra lo lắng trước khả năng Malaysia được giảm án. Người hâm mộ cho rằng một quyết định nhẹ tay có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện các giải đấu trong thời gian tới.

Trong khi đó, trên các diễn đàn khu vực, rất nhiều CĐV Thái Lan hay Indonesia cũng bày tỏ sự hoang mang. Nhiều ý kiến cho rằng quá trình ra phán quyết của CAS kéo dài bất thường, khiến dư luận rơi vào trạng thái chờ đợi mỏi mòn.

Tất cả vẫn đang hướng ánh nhìn về CAS để chờ quyết định cuối cùng. Dù kết cục thế nào, phán quyết sắp tới của CAS được dự báo sẽ tạo ra tác động không nhỏ với bóng đá Malaysia và cả khu vực Đông Nam Á.

CAS sắp ra phán quyết vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ chờ quyết định cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) sau án phạt của FIFA.

2 giờ trước

LĐBĐ Malaysia bị phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì vi phạm quy định tổ chức trận đấu quốc tế.

19 giờ trước

Tòa án CAS bắt đầu phán xử bóng đá Malaysia

Phiên điều trần tại Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bắt đầu diễn ra, với mục tiêu là xin giảm án thay vì kêu oan.

15:03 24/2/2026

Neymar lập cú đúp

Neymar lập cú đúp

18 phút trước 07:33 27/2/2026

0

Sáng 27/2, Neymar tỏa sáng rực rỡ giúp Santos hạ Vasco da Gama với tỷ số 2-1 thuộc vòng 4 giải VĐQG Brazil.

