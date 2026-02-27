Phản ứng của fan Đông Nam Á khi CAS trì hoãn phán quyết Malaysia

Làn sóng tranh luận bùng lên khắp các diễn đàn mạng xã hội Đông Nam Á khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chưa công bố phán quyết liên quan đến án phạt dành cho Malaysia.

Theo thông tin từ CAS, sau phiên điều trần diễn ra ngày 26/2, hội đồng xét xử cần thêm thời gian để thảo luận và đánh giá toàn diện các lập luận của hai bên. Đại diện CAS cho biết phán quyết dự kiến được công bố vào tuần tới. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể chưa được ấn định.

Nhiều khả năng, quyết định ban đầu sẽ chỉ là kết luận sơ bộ, chưa kèm theo bản giải thích chi tiết. Phần lập luận đầy đủ có thể được công bố sau đó, theo đúng quy trình tố tụng thông thường của CAS.

Trong lúc chờ đợi, dư luận tiếp tục chia rẽ. Một bộ phận kêu gọi tôn trọng phán quyết cuối cùng, bất kể kết quả ra sao. Số khác lại bày tỏ quan ngại về tính răn đe và sự công bằng trong môi trường bóng đá khu vực.

Tại Việt Nam, động thái của CAS khiến nhiều cổ động viên tỏ ra lo lắng trước khả năng Malaysia được giảm án. Người hâm mộ cho rằng một quyết định nhẹ tay có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện các giải đấu trong thời gian tới.

Trong khi đó, trên các diễn đàn khu vực, rất nhiều CĐV Thái Lan hay Indonesia cũng bày tỏ sự hoang mang. Nhiều ý kiến cho rằng quá trình ra phán quyết của CAS kéo dài bất thường, khiến dư luận rơi vào trạng thái chờ đợi mỏi mòn.

Tất cả vẫn đang hướng ánh nhìn về CAS để chờ quyết định cuối cùng. Dù kết cục thế nào, phán quyết sắp tới của CAS được dự báo sẽ tạo ra tác động không nhỏ với bóng đá Malaysia và cả khu vực Đông Nam Á.