Tòa án CAS bắt đầu phán xử bóng đá Malaysia

Phiên điều trần tại Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bắt đầu diễn ra, với mục tiêu là xin giảm án thay vì kêu oan.

Bóng đá Malaysia chuẩn bị biết kết quả vụ kháng cáo.

Phiên điều trần tại CAS ở Lausanne, Thụy Sĩ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia chính thức bắt đầu từ hôm nay (23/2). Đây được xem là bước ngoặt quan trọng với bóng đá Malaysia sau án phạt gây tranh cãi từ FIFA hồi năm ngoái.

Theo giới chức thể thao, phán quyết của CAS có thể được công bố ngay sau khi phiên điều trần kết thúc, thay vì kéo dài nhiều tuần như thông lệ. Dự kiến, quyết định sẽ được đưa ra sớm nhất vào khoảng 5h sáng ngày 26/2 (giờ Malaysia).

Đáng chú ý, đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) không nhằm phủ nhận các vi phạm hay tuyên bố các cầu thủ vô tội. Thay vào đó, FAM chỉ tập trung vào việc xin giảm nhẹ mức án treo giò 12 tháng mà FIFA áp đặt vào tháng 9/2025 do các vấn đề liên quan đến tư cách thi đấu và hồ sơ giấy tờ.

Vụ việc từng tạo ra làn sóng tranh luận lớn trong nội bộ đội tuyển quốc gia cũng như dư luận Malaysia. FIFA cho rằng quá trình đăng ký và xác minh điều kiện thi đấu của nhóm cầu thủ nhập tịch có sai sót, dẫn đến quyết định đình chỉ kéo dài một năm.

Kết quả của phiên xử sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nhân sự của tuyển Malaysia trong thời gian tới. Trong bối cảnh Malaysia đặt mục tiêu nâng tầm ở đấu trường khu vực và châu lục, phán quyết từ CAS có ý nghĩa chiến lược với tham vọng dài hạn của "Harimau Malaya".