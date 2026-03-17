Manchester United có đang vội vàng với Casemiro?

Phong độ thăng hoa của Casemiro khiến quyết định chia tay tiền vệ người Brazil vào cuối mùa giải trở thành bài toán khó cho Manchester United.

Casemiro vẫn chưa hết thời.

Tối 15/3 tại Old Trafford, khán đài Stretford End vang lên những tiếng hát quen thuộc. Không phải dành cho một chiến thắng đơn thuần, mà là dành cho một cầu thủ đang bước vào những tháng cuối cùng tại Manchester United.

“Thêm một năm nữa, thêm một năm nữa, Casemiro”. Những lời hát ấy vang lên sau khi tiền vệ người Brazil đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, mở tỷ số cho Manchester United trước Aston Villa thuộc vòng 30 Ngoại hạng Anh. Khi trận đấu kết thúc, khán đài lại tiếp tục cất tiếng.

Đó không chỉ là sự tri ân. Nó còn là mong muốn của người hâm mộ rằng Casemiro nên ở lại.

Nhưng thực tế có vẻ không đi theo hướng đó.

Nhiệm vụ gần như bất khả thi

Cuối tháng 1, Manchester United xác nhận họ sẽ không kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm với Casemiro. Điều đó đồng nghĩa tiền vệ này sẽ rời Old Trafford khi mùa giải kết thúc.

Đây là quyết định của CLB, không phải của cầu thủ.

Mức lương khoảng 375.000 bảng mỗi tuần của Casemiro từ lâu trở thành chủ đề nhạy cảm trong nội bộ Manchester United. Đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe, người đang thúc đẩy kế hoạch cắt giảm quỹ lương, được cho là không hài lòng với khoản chi lớn dành cho tiền vệ người Brazil kể từ khi anh gia nhập từ Real Madrid năm 2022.

Casemiro hồi sinh phong độ thời gian qua.

Trong chiến lược tái cấu trúc tài chính của CLB, Casemiro trở thành một trong những cái tên có khả năng phải ra đi. Điều trớ trêu là quyết định đó lại được đưa ra đúng vào thời điểm phong độ của anh đang hồi sinh mạnh mẽ.

Bàn thắng mới nhất là bàn thứ 7 của Casemiro tại Premier League mùa này, thành tích ghi bàn tốt nhất của anh trong một mùa giải ở năm giải vô địch hàng đầu châu Âu. Trước đó, kỷ lục của Casemiro là 6 bàn cho Real Madrid ở mùa 2020/21.

Không chỉ vậy, tiền vệ này còn ghi sáu bàn từ các tình huống cố định, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Premier League mùa này. Đó là những con số khiến ban lãnh đạo Manchester United phải suy nghĩ.

Sau trận đấu, HLV Michael Carrick được hỏi liệu việc tìm người thay thế Casemiro vào mùa hè có phải nhiệm vụ khó khăn hay không.

Câu trả lời của ông khá bình thản.

Carrick nhấn mạnh rằng trong bóng đá, cầu thủ luôn đến rồi đi và không nhất thiết phải thay thế một người theo cách giống hệt. Theo ông, điều quan trọng hơn là tìm ra sự cân bằng mới cho đội hình.

Đó là cách nhìn thực tế của một HLV. Nhưng với Manchester United, câu chuyện có thể phức tạp hơn.

Bởi Casemiro không chỉ là một tiền vệ phòng ngự đơn thuần. Điều CLB đang mất đi là một cầu thủ chơi ở vị trí số 6, có khả năng ghi bàn, có kinh nghiệm ở những trận đấu lớn và đóng vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Những yếu tố ấy không dễ tìm thấy trên thị trường chuyển nhượng.

Sau khi mùa 2025/26 khép lại, Casemiro sẽ rời Manchester United.

Trong phòng thay đồ Manchester United, nhiều cầu thủ cũng không muốn Casemiro ra đi. Đội trưởng Bruno Fernandes thẳng thắn thừa nhận anh muốn tiền vệ người Brazil ở lại.

Ảnh hưởng của Casemiro không chỉ nằm ở những bàn thắng hay những pha tắc bóng. Anh còn là người đặt ra tiêu chuẩn làm việc cho các đồng đội.

Lịch sinh hoạt hàng ngày của Casemiro được mô tả gần như khắc nghiệt: tập gym trước buổi tập, tập cùng đội tại Carrington, sau đó tiếp tục tập luyện tại phòng gym ở nhà, vật lý trị liệu, sử dụng buồng oxy cao áp và duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

Đó là hình mẫu chuyên nghiệp mà nhiều cầu thủ trẻ tại Manchester United học hỏi.

Bài toán cho mùa hè

Manchester United hiểu rằng họ cần làm mới tuyến giữa. Sau khi tập trung nâng cấp hàng công vào mùa hè năm ngoái, ban lãnh đạo CLB xác định khu trung tuyến sẽ là ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng tới.

Một số cái tên đã được đưa vào danh sách theo dõi, bao gồm Elliot Anderson của Nottingham Forest, Carlos Baleba, Tyler Adams, Adam Wharton, Joao Gomes, Sandro Tonali và Felix Nmecha.

Hầu hết trong số họ đều trẻ hơn và giàu năng lượng hơn Casemiro. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: không ai trong số họ mang lại những gì Casemiro đang mang lại.

Khả năng ghi bàn từ các tình huống cố định. Kinh nghiệm chinh chiến ở Champions League. Tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Những yếu tố ấy không thể thay thế chỉ bằng tốc độ hay tuổi trẻ.

Thậm chí Manchester United còn cần hai hoặc ba tiền vệ mới, đặc biệt nếu họ trở lại Champions League mùa tới. Điều đó khiến bài toán trở nên phức tạp hơn nhiều.

Carrick có thể tỏ ra bình thản trước câu hỏi về tương lai Casemiro. Song, tại Old Trafford, càng về cuối mùa, cảm giác tiếc nuối dường như càng lớn dần.

Với mỗi bàn thắng, mỗi màn trình diễn chắc chắn của tiền vệ người Brazil, câu hỏi lại xuất hiện thêm một lần nữa:

Liệu Manchester United có quá vội vàng khi để Casemiro ra đi?

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.