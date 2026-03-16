Casemiro 'ngốn' 150 triệu bảng của MU

Sau 4 mùa giải nhiều thăng trầm, Casemiro chuẩn bị khép lại hành trình tại Manchester United khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6.

Thương vụ gây tiếng vang vào năm 2022 là một trong những khoản đầu tư tốn kém nhất của đội chủ sân Old Trafford. MU chi khoảng 60 triệu bảng để chiêu mộ Casemiro từ Real Madrid.

Tuy nhiên, con số thực tế CLB phải bỏ ra cho tiền vệ này lớn hơn rất nhiều bởi tiền lương khổng lồ, lên tới 350.000 bảng mỗi tuần.

Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire cho hay: "Rất nhiều người chỉ nhìn vào phí chuyển nhượng hoặc mức lương mà không cộng chúng lại với nhau. Trên thực tế, trong các tính toán tài chính của CLB, khoản phí chuyển nhượng được khấu hao theo từng năm và cộng với chi phí tiền lương. Khi tổng hợp tất cả, con số dành cho Casemiro gần 150 triệu bảng".

Ông cũng chỉ ra rằng trong bóng đá hiện đại, hiếm khi một cầu thủ vừa có phí chuyển nhượng cao vừa nhận mức lương khổng lồ. Phần lớn các thương vụ phải có sự thỏa hiệp ở một trong hai yếu tố. Tuy nhiên, trường hợp của Casemiro lại là ngoại lệ khi MU chấp nhận trả cả 2 mức phí rất cao.

Dù vậy, dựa trên màn trình diễn sân cỏ, tiền vệ người Brazil vẫn để lại dấu ấn đậm nét. Sau giai đoạn bị chỉ trích vì phong độ sa sút, Casemiro trở lại mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của MU.

Đêm 15/3, Casemiro ghi bàn giúp MU hạ Aston Villa 3-1 thuộc vòng 30 Premier League. CĐV "Quỷ đỏ" đồng thanh hô vang tên, kêu gọi anh ở lại thêm 1 năm.

Dù vậy, MU buộc phải để Casemiro ra đi do không tìm được tiếng nói chung về thỏa thuận hợp đồng mới. Cá nhân cựu sao Real Madrid tin tưởng bản thân đủ đẳng cấp chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu nên không muốn giảm lương. Ngược lại, "Quỷ đỏ" cần thắt chặt chi tiêu tài chính.

Sự ra đi của Casemiro vì thế giúp MU giải phóng quỹ lương, nhưng đồng thời để lại khoảng trống lớn về chuyên môn và vai trò thủ lĩnh. Không chỉ khả năng phòng ngự, những bàn thắng quan trọng cùng tố chất lãnh đạo của Casemiro là điều không dễ tìm được ở bất kỳ bản hợp đồng mới nào.

