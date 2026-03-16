Carrick khiến ban lãnh đạo Manchester United phải suy nghĩ

Sau khi Ruben Amorim bị sa thải, Michael Carrick đang gây ấn tượng mạnh và tạm dẫn đầu cuộc đua trở thành HLV trưởng MU.

Carrick được ban lãnh đạo MU đánh giá cao.

Từ tháng 1, cựu tiền vệ Michael Carrick được giao nhiệm vụ tạm quyền dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải. Dưới sự chỉ đạo của Carrick, MU hồi sinh ấn tượng. "Quỷ đỏ" lần lượt đánh bại những đối thủ lớn như Arsenal, Man City hay Aston Villa, qua đó trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua top đầu Premier League.

Phong độ tích cực khiến nhiều ý kiến cho rằng Carrick xứng đáng được trao cơ hội dẫn dắt đội bóng trên cương vị chính thức. Ban lãnh đạo MU chưa vội quyết định và vẫn cân nhắc nhiều phương án khác. Một số HLV tên tuổi nằm trong danh sách ứng viên, gồm cả Mauricio Pochettino, Oliver Glasner và Julian Nagelsmann.

Đáng chú ý, Nagelsmann chuẩn bị cùng tuyển Đức than dự World Cup 2026. Dù còn hợp đồng đến năm 2028, "Quỷ đỏ" vẫn quan tâm đến khả năng mời nhà cầm quân 38 tuổi tiếp quản đội bóng trước mùa 2026/27. Bản thân Nagelsmann cũng được cho là sẵn sàng cân nhắc lời đề nghị sau khi World Cup kết thúc.

Tuy nhiên, theo Football Insider, Carrick đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua ngồi vào ghế nóng Old Trafford nhờ những gì đã thể hiện kể từ khi tiếp quản đội bóng. Tối 15/3, việc giúp MU hạ Aston Villa 3-1 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh càng củng cố nhận định này.

Hiện tại, MU xây chắc vị trí 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng này, Carrick hoàn toàn có thể biến vai trò tạm quyền thành một bản hợp đồng dài hạn tại Old Trafford.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD