Món hời chuyển nhượng của MU

Thương vụ Senne Lammens trở thành minh chứng hiếm hoi cho khả năng "mua rẻ, dùng tốt" của MU.

MU mua được Lammens với giá rẻ.

Dưới thời Sir Alex Ferguson, MU nổi tiếng với những bản hợp đồng chất lượng mà giá lại rất mềm. Bên cạnh các thương vụ lớn như Wayne Rooney hay Rio Ferdinand, đội chủ sân Old Trafford còn sở hữu những món hời kinh điển như Patrice Evra và Nemanja Vidic.

Nếu quay ngược về thập niên 1990, những Peter Schmeichel, Denis Irwin hay Eric Cantona thậm chí chỉ tiêu tốn tổng cộng chưa đến 4 triệu bảng. Rõ ràng là thương vụ quá hời ngay cả theo mặt bằng giá thời đó.

Tuy nhiên, khả năng "săn món hời" của MU dần biến mất trong kỷ nguyên hậu Ferguson, đặc biệt sau khi cựu Giám đốc điều hành Ed Woodward từng tuyên bố sẵn sàng trả bất cứ giá nào để ký hợp đồng với mục tiêu mong muốn.

Chính vì vậy, việc "Quỷ đỏ" chi 18 triệu bảng để chiêu mộ Lammens vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025 được xem là bất ngờ lớn. Thủ môn người Bỉ nhanh chóng khẳng định vị trí số một tại Old Trafford và vươn lên nhóm những người gác đền ấn tượng ở Premier League.

So với các thương vụ thủ môn khác tại giải đấu, mức phí dành cho Lammens càng cho thấy giá trị của bản hợp đồng này. Hai năm trước, MU bỏ ra tới 43 triệu bảng cho Andre Onana, nhưng hiện thủ thành này bị đem cho mượn và khả năng bị bán lỗ vào hè 2026.

Man City chi 31 triệu bảng chiêu mộ James Trafford, song những sai lầm liên tiếp khiến họ phải tìm phương án khác. CLB này cũng đưa Gianluigi Donnarumma về Etihad với giá 26 triệu bảng, nhưng thủ môn người Italy chưa mang lại sự ổn định tương xứng dù nhận mức lương cao.

Lammens chứng tỏ được giá trị khi mới 23 tuổi.

Trong khi đó, Liverpool từng trả 30 triệu bảng cho Giorgi Mamardashvili năm 2024, nhưng thủ thành này chủ yếu đóng vai dự bị cho Alisson Becker và chưa để lại nhiều dấu ấn khi được trao cơ hội.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại Chelsea. Đội bóng này chi 17 triệu bảng mua Mike Penders từ Genk rồi lập tức đem cho mượn, trong khi 20 triệu bảng dành cho Filip Jorgensen cũng không mang lại sự yên tâm. Gần nhất, Jorgensen mắc sai lầm khiến Chelsea thua PSG 2-5 thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Giữa bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng đắt đỏ, thương vụ Lammens cho thấy MU có thể tìm được những bản hợp đồng chất lượng với chi phí hợp lý. Động thái này càng đáng chú ý khi các tân binh trên hàng công gần đây như Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha đều có giá vượt mốc 60 triệu bảng.

Thành công của Lammens thậm chí khiến những người từng hoài nghi, như huyền thoại Paul Scholes, phải nhìn nhận lại. Trong thời đại các CLB sẵn sàng chi đậm cho mọi vị trí, thủ môn người Bỉ cho thấy những "món hời" vẫn tồn tại, miễn là đội bóng đủ nhạy bén để nhận ra và chớp lấy đúng lúc.

