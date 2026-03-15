Ngôi sao đầu tiên rời MU hè này

Napoli được cho là sẽ mua đứt Rasmus Hojlund từ Manchester United sau thời gian thi đấu ấn tượng tại Serie A.

Tương lai của Manchester United nhiều khả năng sẽ chứng kiến một thay đổi đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi Rasmus Hojlund được cho là chuẩn bị rời Old Trafford theo bản hợp đồng trị giá 44 triệu euro (khoảng 38 triệu bảng).

Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Napoli dự kiến kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo người Đan Mạch sau thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Serie A.

Giám đốc thể thao Giovanni Manna cũng xác nhận đội bóng Italy đã có kế hoạch giữ chân Hojlund lâu dài.

"Không có nghi ngờ gì cả. Rasmus sẽ ở lại đây. Chúng tôi có nghĩa vụ mua cậu ấy từ MU nếu giành quyền dự Champions League, nhưng cậu ấy vẫn nằm trong kế hoạch của chúng tôi bất kể điều kiện đó", Manna cho biết.

Hojlund nhanh chóng chứng tỏ giá trị kể từ khi gia nhập Napoli. Ở mùa giải 2025/26, tiền đạo 22 tuổi ghi 14 bàn và có thêm 4 kiến tạo sau 36 lần ra sân trên mọi đấu trường. Phong độ ổn định của anh giúp Napoli duy trì sức cạnh tranh tại Serie A.

Trước đó, Hojlund từng tiết lộ lý do rời MU trong cuộc phỏng vấn với Sports Illustrated vào tháng 12/2025. Theo tiền đạo này, ban lãnh đạo đội bóng chủ sân Old Trafford đã nói rõ rằng anh không nằm trong kế hoạch cho mùa giải mới.

"Tôi được thông báo khá rõ ràng rằng mình không nằm trong kế hoạch của đội khi mùa giải bắt đầu, nhất là khi CLB không có suất dự cúp châu Âu", Hojlund chia sẻ. "Tôi còn trẻ và cần được thi đấu thường xuyên. Vì thế đây là cơ hội tốt để tôi tiếp tục phát triển".

Hojlund cũng khẳng định Napoli là lựa chọn duy nhất khi nhận được sự quan tâm từ đội bóng miền Nam Italy.

Trong khi đó, MU đang trải qua giai đoạn khởi sắc dưới thời HLV Michael Carrick, khi đội bóng cải thiện đáng kể phong độ và tiếp tục cạnh tranh vị trí trong nhóm dự Champions League.

Trong khi đó, MU đang trải qua giai đoạn khởi sắc dưới thời HLV Michael Carrick, khi đội bóng cải thiện đáng kể phong độ và tiếp tục cạnh tranh vị trí trong nhóm dự Champions League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD