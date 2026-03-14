Mức giá để MU chiêu mộ Anderson

MU thật sự muốn chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest nhưng phải chi số tiền không nhỏ.

Anderson có giá rơi vào khoảng 100 triệu bảng.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay Anderson được đánh giá rất cao tại Old Trafford và nằm trong danh sách những mục tiêu tiềm năng thay thế Casemiro. Tiền vệ người Brazil sẽ rời MU vào cuối tháng 6, buộc đội bóng phải tìm kiếm phương án khỏa lấp khoảng trống.

Nhà báo người Italy khẳng định: "Anderson được Manchester United đánh giá cao. Tuy nhiên, CLB phải xác định nhiều vấn đề trước khi lựa chọn mục tiêu, từ vị trí HLV trưởng, khả năng dự Champions League cho đến ngân sách chuyển nhượng".

Theo truyền thông Anh, mức phí chuyển nhượng của Anderson rơi vào khoảng 75 triệu bảng và thậm chí tăng lên gần 100 triệu bảng nếu Forest trụ hạng thành công. MU sẽ không dễ dàng thực hiện thương vụ này khi Man City cũng đang theo sát tiền vệ người Anh.

Đáng chú ý, thái độ của Anderson trước sự quan tâm từ Old Trafford khá tích cực. Tiền vệ 23 tuổi sẵn sàng cân nhắc tương lai nếu nhận được lời đề nghị phù hợp từ một đội bóng lớn. Bản thân anh muốn bước lên một cấp độ cạnh tranh cao hơn sau nhiều mùa giải nổi bật tại Premier League.

Kể từ khi rời Newcastle United năm 2024, Anderson có bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp. Mùa này, anh trung bình thắng tới 8,2 pha tranh chấp mỗi trận, thực hiện 8,4 lần thu hồi bóng và gần 3 pha tắc bóng. Ngoài ra, Anderson còn đóng góp 4 bàn thắng và kiến tạo.

Việc giành vé dự Champions League mùa tới có thể trở thành yếu tố then chốt quyết định liệu Anderson có lựa chọn Old Trafford làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp hay không.

