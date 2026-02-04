MU tìm thấy phương án thay Casemiro

Trong bối cảnh Casemiro chuẩn bị rời Old Trafford, màn trình diễn toàn diện của Elliot Anderson khiến MU tin rằng họ đã tìm được người kế nhiệm lý tưởng.

Casemiro sẽ chia tay MU sau mùa giải này.

Tiền vệ người Brazil sẽ rời Old Trafford khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải. Dù cựu sao Real Madrid có giai đoạn hồi sinh phong độ, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" vẫn giữ nguyên lập trường chia tay để tái thiết tuyến giữa theo hướng trẻ hóa và bền vững hơn.

Cái tên được nhắm tới là Elliot Anderson, tiền vệ 23 tuổi đang khoác áo Nottingham Forest. Gần nhất, màn trình diễn trước Crystal Palace càng củng cố niềm tin của MU. Trong trận hòa 1-1 cuối tuần qua, Anderson chơi trọn 90 phút, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 88% và tạo dấu ấn đậm nét ở khía cạnh phòng ngự lẫn tranh chấp.

Cựu cầu thủ Newcastle thắng tới 12/14 pha đối đầu, thực hiện 10 lần thu hồi bóng, kèm theo 3 cú tắc bóng, 2 pha đánh chặn và 1 lần phá bóng. Những con số ấy phản ánh một mẫu tiền vệ trung tâm hiện đại, mạnh mẽ, cơ động và kỷ luật.

So sánh trên bình diện mùa giải, Anderson vượt trội Casemiro ở nhiều chỉ số then chốt. Tỷ lệ chuyền bóng tại Premier League của anh đạt 86%, cao hơn mức 82% của Casemiro. Trung bình mỗi trận, Anderson thắng 8,1 pha tranh chấp, thực hiện 2,7 cú tắc bóng và 8,5 lần thu hồi, trong khi Casemiro chỉ đạt lần lượt 4,9, 2,4 và 3,9.

MU coi Anderson là mục tiêu hàng đầu cho tuyến giữa.

Không chỉ giỏi phòng ngự, Anderson còn nổi bật ở khả năng triển khai bóng. Anh thực hiện trung bình 31 đường chuyền ở phần sân đối phương, gần gấp đôi Casemiro (17,5). Chỉ số kéo bóng lên phía trước của Anderson cũng vượt trội so với cả Manuel Ugarte lẫn Casemiro trong mùa này.

Với việc World Cup 2026 sắp diễn ra, MU được cho là muốn hành động sớm để tránh nguy cơ giá trị cầu thủ tăng vọt. Nottingham Forest hét giá khoảng 100 triệu bảng, song "Quỷ đỏ" tin rằng họ có thể đàm phán mức phí thấp hơn thông qua các điều khoản thưởng theo thành tích.

Nếu cập bến Old Trafford, Anderson hứa hẹn trở thành mảnh ghép lý tưởng cho hàng tiền vệ MU với sự trẻ trung, giàu năng lượng và đủ bản lĩnh để kế thừa vai trò mà Casemiro để lại.

