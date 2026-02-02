Pha kiến tạo gây sốt của Casemiro

Casemiro tạo nên pha kiến tạo độc đáo trong chiến thắng kịch tính 3-2 của Manchester United trước Fulham tại Old Trafford ở vòng 24 Premier League hôm 1/2.

Casemiro kiến tạo không cần nhìn.

Phút 53, Casemiro có pha xử lý tinh tế khi thực hiện đường chuyền không cần nhìn, loại bỏ hàng thủ Fulham, tạo điều kiện cho Matheus Cunha băng xuống dứt điểm uy lực tung nóc lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho MU.

Pha xử lý ngẫu hứng này lập tức gây bão trên mạng xã hội. Nhiều CĐV thừa nhận đẳng cấp của tiền vệ người Brazil vẫn còn đó, dù anh không còn ở đỉnh cao phong độ.

Một tài khoản viết: “Đường chuyền đẳng cấp khiến hàng thủ Fulham ngỡ ngàng”. CĐV khác lên tiếng: “Casemiro luôn biết cách tạo ra sự khác biệt”.

Sau trận đấu, cựu danh thủ MU Ashley Young cũng bày tỏ sự thán phục trước pha xử lý của Casemiro. Anh đánh giá cao đường kiến tạo không cần nhìn của tiền vệ người Brazil, cho rằng đó là sản phẩm của sự tự tin cùng chất nghệ sĩ đậm chất “Selecao”. Theo Young, khi Casemiro thi đấu với phong độ cao và tâm lý thoải mái, những khoảnh khắc xuất thần như vậy hoàn toàn có thể xuất hiện.

Casemiro tỏa sáng trước Fulham. Ảnh: Reuters.

Với cá nhân Casemiro, đây là một trận đấu đáng nhớ. Bàn thắng vào lưới Fulham là pha lập công thứ 5 của anh tại Premier League mùa này, thành tích tốt nhất kể từ khi gia nhập MU từ Real Madrid. Không chỉ ghi bàn, tiền vệ 33 tuổi còn cho thấy nhãn quan chiến thuật và đẳng cấp kỹ thuật với pha kiến tạo đẳng cấp dành cho Cunha.

Mùa hè tới, viễn cảnh Casemiro rời Old Trafford được cho là khó tránh khỏi. Tuổi tác, mức lương cao và kế hoạch tái thiết tuyến giữa khiến khả năng chia tay “Quỷ đỏ” ngày càng rõ ràng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc tìm người thay thế Casemiro không hề đơn giản.

Sau màn trình diễn nổi bật với hai pha góp công trực tiếp vào các bàn thắng trước Fulham, nhiều người hâm mộ MU đã không ngần ngại bày tỏ mong muốn CLB gia hạn hợp đồng với Casemiro, dù chỉ thêm một mùa giải.

