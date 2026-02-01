Pha bỏ lỡ gây bão của Mbappe

Nếu cú bỏ lỡ của Torres trong màu áo Chelsea trước khung thành MU từng khiến khán giả sững sờ, thì tình huống của Kylian Mbappe trước Vallecano còn vượt xa mọi sự khó tin.

Mbappe đối mặt khung thành trống nhưng sút không vào. Ảnh: Reuters.

Phút 67 trên sân Bernabeu trong trận đấu thuộc vòng 22 La Liga, Real Madrid tổ chức một pha phản công nhanh. Tình huống diễn ra khi hai đội đang hoà nhau 1-1 và Real Madrid đang rất cần một bàn thắng để tái lập thế dẫn bàn.

Bóng được treo thẳng tới vị trí của Kylian Mbappe, đặt anh đối mặt với cơ hội rõ ràng nhất của trận đấu. Thủ thành Augusto Batalla băng ra khỏi vòng cấm hòng phá bóng trong chân của ngôi sao người Pháp.

Tuy nhiên, Mbappe nhanh nhẹn đẩy bóng vượt lên và thoát xuống tốc độ, tiền đạo người Pháp có bóng trong chân trái sở trường, trước mặt là khoảng trống mênh mông và khung thành gần như mở toang. Hai hậu vệ áo đen phía sau không còn đủ cự ly để gây áp lực trực tiếp.

Thế nhưng, thay vì dứt điểm gọn gàng vào lưới trống, Mbappe lại đưa bóng trúng xà ngang và bật ra ngoài trong sự thảng thốt của đại đa số khán giả có mặt trên sân.

Tình huống khó tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã để lại bình luận mỉa mai, cho rằng ngay cả một chân sút thường xuyên vô duyên như Nicolas Jackson cũng có thể ghi bàn nếu gặp tình huống tương tự.

Rất may trong thời gian thi đấu còn lại, Mbappe sửa sai bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Real trên chấm 11 m, khi thời gian trận đấu trôi đến phút bù giờ thứ 10.

Real đón tiếp Vallecano trên sân nhà với tâm thế dễ dàng thắng cuộc, nhưng diễn biến trận đấu lại không hề suôn sẻ. Ngoài tình huống bỏ lỡ của Mbappe, Real còn chịu tổn thất khi Jude Bellingham rời sân do chấn thương.

Đội nhà chơi hơn người từ phút 81 khi Pathe Ciss nhận thẻ đỏ, nhưng phải nhờ đến quả penalty mới có thể lấy về trọn vẹn 3 điểm, qua đó tiếp tục bám đuổi Barcelona trên bảng xếp hạng.