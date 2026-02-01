Real giành 3 điểm trong trận đấu có gần 20 phút bù giờ

Đêm 1/2, Real đánh bại Rayo Vallecano 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 22 La Liga.

Mbappe tỏa sáng.

Trận đấu trên sân Bernabeu chứng kiến "cơn mưa" thẻ phạt. Tổng cộng 10 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ được trọng tài rút ra, tất cả đều trong hiệp hai, dẫn đến khoảng thời gian bù giờ lên đến 15 phút.

Real Madrid sút đến 16 lần nhưng phải chờ đến cú đá phạt đền thành công của Kylian Mbappe ở phút 90+10 mới có thể giành 3 điểm, qua đó duy trì khoảng cách 1 điểm với Barcelona trong cuộc đua vô địch.

Real Madrid bước vào vòng đấu này với áp lực lớn. Thầy trò HLV Alvaro Arbeloa rất muốn dùng trận đấu tại La Liga để lấy lại tinh thần sau thất bại ở League Phase, Champions League. Tuy nhiên, kế hoạch của chủ nhà sớm bị giáng đòn mạnh khi Jude Bellingham bật khóc rời sân chỉ sau vài phút thi đấu vì chấn thương gân kheo.

Dù chịu tổn thất lớn, Real Madrid vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn. Phút 15, Vinícius Júnior chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi tại La Liga kéo dài từ tháng 10/2025 bằng một khoảnh khắc đẳng cấp, tung cú cứa lòng đẳng cấp vào góc cao khung thành, mở tỷ số cho Real.

Hiệp một trôi qua với nhịp độ không quá cao. Arda Guler buộc thủ môn Augusto Batalla phải trổ tài từ góc hẹp, trong khi Rayo dù dần chơi khởi sắc nhưng vẫn bộc lộ rõ vấn đề ở khâu dứt điểm, không thể gây khó khăn cho Thibaut Courtois.

Kịch tính thực sự đến sau giờ nghỉ. Chỉ 5 phút đầu hiệp hai, Rayo Vallecano gỡ hòa khi Jorge de Frutos tận dụng pha đánh đầu kiến tạo của Álvaro Garcia.

Thế trận sau đó trở nên giằng co, với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, nổi bật là cú sút dội xà của Mbappe. Bước ngoặt đến khi Pathe Ciss nhận thẻ đỏ, đẩy Rayo Vallecano vào thế thiếu người. Phút bù giờ thứ 10, Mbappe lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng nghẹt thở cho Real Madrid.

3 điểm quý giá giúp Real thu hẹp khoảng cách với Barcelona, trong khi Rayo Vallecano chìm sâu vào khủng hoảng, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng một điểm và mới thắng 1 trên 12 trận gần nhất.