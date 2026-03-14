Vị HLV bị sa thải chỉ sau 10 phút ở bóng đá Anh

Một trong những kỷ lục khó tin nhất lịch sử bóng đá Anh thuộc về cựu tiền đạo Leroy Rosenior khi ông chỉ giữ ghế HLV trưởng CLB Torquay United vỏn vẹn 10 phút.

Hè 2007, Rosenior được mời trở lại dẫn dắt Torquay United lần thứ 2 sau khi đội bóng rớt hạng khỏi League Two (hạng 4 Anh). Chủ tịch CLB khi đó là Mike Bateson cần người chèo lái đội bóng trong lúc tìm đối tác mua lại CLB. Tin tưởng Rosenior, Bateson đề nghị ông nhận nhiệm vụ trong thời gian ngắn, có thể vài tuần hoặc vài tháng cho đến khi thương vụ hoàn tất.

Rosenior lập tức đồng ý. Một buổi họp báo nhanh chóng được tổ chức để công bố sự trở lại của ông. Tuy nhiên, kịch bản khó tin xảy ra ngay trong lúc sự kiện đang diễn ra. Khi Rosenior vừa xuất hiện trước truyền thông cùng trưởng bộ phận tuyển trạch John Milton, ông Bateson bất ngờ gọi điện.

Theo lời kể trong cuốn tự truyện It's Only Banter, Bateson nói: "Leroy, cậu sẽ không tin chuyện này đâu". Hóa ra, một nhóm nhà đầu tư địa phương đồng ý mua lại phần lớn cổ phần của Torquay United. Nhóm này muốn bổ nhiệm Paul Buckle - khi đó đang là trợ lý HLV tại Exeter City, làm thuyền trưởng mới cho mùa 2007/08.

Kết quả, Rosenior mất ghế HLV chỉ 10 phút sau khi được bổ nhiệm. Đây được coi là kỷ lục khó phá nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Nhiều năm sau, Rosenior nhớ lại khoảnh khắc trớ trêu ấy. Ông cho biết ban đầu tưởng là trò đùa, nhưng thực tế CLB được bán ngay trong lúc buổi họp báo diễn ra. Dù vậy, Rosenior khẳng định không quá bận tâm bởi khi đó bản thân chưa thực sự bắt tay vào công việc.

Trước đó, Rosenior từng có 4 năm gắn bó với Torquay United và giúp đội bóng thăng hạng lên League One (hạng 3 Anh), tạo nên nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Sau sự cố hy hữu năm 2007, ông không còn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp huấn luyện mà chuyển sang làm bình luận viên bóng đá cho nhiều chương trình truyền hình và phát thanh.

Năm 2019, Rosenior được trao tước MBE của Anh nhờ những đóng góp trong cuộc chiến chống phân biệt đối xử trong bóng đá và xã hội. Hiện tại, con trai ông Liam Rosenior là HLV trưởng của CLB Chelsea. Trong khi đó, CLB Torquay United đang thi đấu ở National League South (hạng 6 Anh).

