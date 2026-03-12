Chelsea có chạnh lòng khi nhớ Courtois?

Thất bại nặng nề 2-5 của Chelsea trước PSG tại vòng 1/8 Champions League dấy lên loạt làn sóng chỉ trích vì cách dùng thủ môn của HLV Rosenior.

Chiếc áo cam càng làm nổi bật sai lầm của Jorgensen.

Sai lầm tai hại của thủ thành Filip Jorgensen khiến người hâm mộ ngay lập tức liên tưởng đến thảm họa mà Tottenham Hotspur vừa gánh chịu với Antonin Kinsky. Thật trớ trêu khi cả hai người gác đền đều khoác lên mình chiếc áo màu cam rực rỡ, vô tình biến những pha xử lý lỗi của họ càng trở nên nổi bật và ám ảnh hơn bao giờ hết.

Sau khi chứng kiến đội bóng hàng xóm phải trả giá cực đắt vì sử dụng một thủ môn chuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị để đối đầu với Atletico Madrid, "The Blues" dường như đã lặp lại chính vết xe đổ đó.

Canh bạc nhân sự và sự sụp đổ chóng vánh tại Paris

HLV Liam Rosenior gây ngạc nhiên lớn khi điền tên Filip Jorgensen vào đội hình xuất phát, đẩy thủ môn số một Robert Sanchez lên băng ghế dự bị trong chuyến làm khách tại nước Pháp. Đây mới là trận đấu thứ ba của Jorgensen tại đấu trường danh giá Champions League và là lần thứ hai anh được bắt chính.

Trước đó, thủ môn người Đan Mạch từng ra sân từ đầu trong chiến thắng 5-1 trước Ajax và vào sân thay người ở hiệp hai trong trận thắng Pafos 1-0 (cùng trên sân nhà). Kinh nghiệm của anh tại giải Ngoại hạng Anh mùa này cũng khiêm tốn với vỏn vẹn ba lần ra sân, bao gồm trận thay thế Sanchez bị thẻ đỏ gặp Manchester United tại vòng 5 hồi tháng 9, trận hòa Manchester City ở vòng 20 đầu năm nay và chiến thắng trước Aston Villa vào cuối tuần qua.

Fernandez cũng bực bội với màn trình diễn của đồng đội.

Tuy nhiên, việc sử dụng nhân sự của Chelsea mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt so với cách Tottenham ép Kinsky thi đấu. Liam Rosenior có lý do chuyên môn rõ ràng để đặt niềm tin vào Jorgensen. Thủ thành này vừa trải qua một màn trình diễn điềm tĩnh, giúp đội nhà luân chuyển bóng mượt mà từ tuyến dưới trong chiến thắng 4-1 trước Aston Villa.

Ở chiều ngược lại, Robert Sanchez lại vừa mắc sai lầm nghiêm trọng khiến Chelsea ôm hận trước Arsenal ở vòng đấu ngay trước đó. Canh bạc của Rosenior tưởng chừng mang lại hiệu quả khi đội khách cầm cự kiên cường suốt 75 phút, nhưng rồi lại vỡ vụn hoàn toàn.

Sai lầm khống chế bóng của Jorgensen dẫn đến bàn thua nâng tỷ số lên 3-2 cho PSG đánh sập ý chí chiến đấu của đại diện nước Anh. Sự thất vọng bùng nổ ngay trên sân khi Enzo Fernandez bực tức ném thẳng quả bóng về phía người đồng đội, trong khi Moises Caicedo cũng không giấu được sự tức giận ra mặt.

Ba bàn thua chóng vánh trong 16 phút cuối trận đẩy Chelsea vào một kết cục bi thảm. Dù Rosenior lên tiếng bảo vệ học trò và nhận trách nhiệm về việc toàn đội thiếu bản lĩnh khi đối mặt với nghịch cảnh, khó ai có thể phủ nhận rằng sự mong manh nơi khung gỗ đang tàn phá những nỗ lực của tuyến trên.

Cái bóng của Courtois và sự nuối tiếc kéo dài

Sự bế tắc của Chelsea nằm ở chỗ dù sử dụng thủ môn số một hay số hai, họ vẫn liên tục phải trả giá bằng những sai số cá nhân.

Nhìn lại lịch sử đội bóng, giới mộ điệu dễ dàng nhận ra khoảng trống mênh mông mà Thibaut Courtois để lại kể từ khi anh dứt áo gia nhập Real Madrid vào năm 2018. Đội bóng Tây London đã đánh mất đi sự ổn định tuyệt đối nơi hàng phòng ngự và chật vật trên con đường tìm lại vinh quang tại đấu trường quốc nội.

Courtois vừa tỏa sáng cùng Real Madrid.

Hai chức vô địch Premier League gần nhất của Chelsea vào các năm 2015 và 2017 đều mang đậm dấu ấn đôi găng nhựa của ngôi sao người Bỉ. Anh từng là chốt chặn khổng lồ, mang lại sự an tâm tuyệt đối để các đồng đội phía trên tự do phô diễn sức mạnh. Kể từ ngày Courtois rời đi, sân Stamford Bridge chứng kiến nhiều cái tên đến rồi đi nhưng chưa một ai đủ tầm vóc để lấp đầy khoảng trống ấy.

Nỗi đau của người hâm mộ "The Blues" càng thêm phần chua xót khi chứng kiến màn trình diễn chói sáng của người cũ ngay trong rạng sáng cùng ngày. Trong khi Jorgensen lóng ngóng khiến đội nhà nhận thảm bại 2-5, Thibaut Courtois lại sắm vai người hùng tại thánh địa Bernabeu.

Ngôi sao dạn dày kinh nghiệm này xuất sắc vô hiệu hóa các chân sút của Manchester City để bảo toàn mành lưới, đồng thời trực kiến tạo trong bàn mở tỷ số, đóng góp to lớn vào chiến thắng hoành tráng 3-0 của Real Madrid. Sự khác biệt một trời một vực giữa hai thủ môn đêm qua chính là minh chứng rõ nét nhất cho đẳng cấp. Một người khiến hy vọng của đội nhà tan vỡ, người kia lại tự mình chắp cánh cho CLB bay cao.

Trận thua đau đớn trước nhà đương kim vô địch châu Âu đặt Chelsea vào một tình thế cực kỳ ngặt nghèo trước màn tái đấu. Khoảng cách ba bàn là một ngọn núi khổng lồ. Nếu không nhanh chóng giải quyết bài toán lá chắn trong khung gỗ, giấc mơ tiến sâu tại đấu trường châu lục của thầy trò HLV Liam Rosenior sẽ sớm khép lại trong sự dằn vặt khôn nguôi về một quá khứ vàng son.