Real Madrid đã tính đến ngày không còn Courtois

Dù vẫn xem Thibaut Courtois là lựa chọn số một, Real Madrid đã bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm cho tương lai gần.

Courtois vẫn là lựa chọn số một của Real.

Kể từ khi gia nhập sân Bernabeu năm 2018, Thibaut Courtois duy trì vị thế là chốt chặn hàng đầu của Real Madrid. Ở tuổi 33, thủ môn người Bỉ vẫn được đánh giá cao và còn hợp đồng đến năm 2027. Tuy nhiên, theo nhà báo Jorge C.Picon, những dấu hiệu quá tải thể chất đã xuất hiện, đặc biệt sau các chấn thương đầu gối.

Ban lãnh đạo Real Madrid tin rằng họ vẫn sở hữu một trong những thủ môn hay nhất thế giới thêm ít nhất một mùa giải. Dù vậy, kế hoạch dài hạn đã được kích hoạt. Đội bóng từng đề nghị gia hạn hai năm vào năm 2025 nhưng Courtois khi đó chỉ thích gia hạn từng mùa, điều này khiến CLB phải thận trọng hơn.

Andriy Lunin hiện là phương án dự phòng. Thủ môn người Ukraine nhận được sự tin tưởng nội bộ nhưng vẫn có ý kiến cho rằng anh chưa đủ ổn định để kế thừa vai trò số một trong kế hoạch dài hạn.

Hai mục tiêu từng được liên hệ là Joan Garcia và Giorgi Mamardashvili, song cả hai không muốn chờ đến khi Courtois rời đi. Điều đó buộc Real Madrid mở rộng danh sách ứng viên tiềm năng.

Hiện tại, Gregor Kobel của Borussia Dortmund và Bart Verbruggen của Brighton là hai cái tên được theo dõi sát sao. Verbruggen gia nhập Brighton từ Anderlecht năm 2023 và giữ sạch lưới 22 trận trong 94 lần ra sân. Thủ môn 23 tuổi này cũng nhận được sự quan tâm từ Bayern Munich, Tottenham và Chelsea.

Real Madrid hiểu rằng nếu muốn đi trước các đối thủ, họ cần hành động sớm. Trong khi đó, Courtois vẫn bày tỏ mong muốn kết thúc sự nghiệp tại Bernabeu. Tương lai của anh chưa khép lại, nhưng Madrid đã sẵn sàng chuẩn bị cho ngày chuyển giao.

5 ứng cử viên cho chức vô địch Champions League 2025/26 Cùng điểm qua 5 cái tên đang được giới mộ điệu đánh giá cao về khả năng lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải năm nay.