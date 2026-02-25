Wirtz lỡ hẹn với Real Madrid như thế nào?

Người đại diện Volker Struth tiết lộ đã trực tiếp giới thiệu Florian Wirtz cho Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid trước khi Liverpool chi 125 triệu euro để hoàn tất thương vụ.

Wirtz hiện thuộc biên chế Liverpool, nhưng theo chia sẻ mới nhất của Volker Struth trên podcast Phrasenmäher, tiền vệ người Đức từng có cơ hội rẽ sang một hướng khác.

Struth, người đại diện lâu năm của Toni Kroos và phụ trách mảng thương mại cho Wirtz, xác nhận đã chủ động kết nối cầu thủ này với Real Madrid vào mùa hè 2025. Thời điểm đó, tương lai của ngôi sao Bayer Leverkusen là chủ đề nóng trên thị trường chuyển nhượng. Cuộc cạnh tranh xoay quanh Bayern Munich và Liverpool.

“Tôi mong muốn được thấy Wirtz chơi cho Real Madrid”, Struth nói. Ông tin Wirtz phù hợp với môi trường tại Santiago Bernabeu, một phần vì mối quan hệ của ông với ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Struth kể rằng đã gọi cho Xabi Alonso trong giai đoạn quyết định. Thông điệp rất rõ ràng: hãy thử nói chuyện với Florentino Perez. Câu trả lời ông nhận được cũng thẳng thắn: muốn đi xa hơn, phải trao đổi trực tiếp với Chủ tịch Real Madrid.

Struth sau đó nhắn tin cho Perez để giới thiệu Wirtz. Phản hồi từ phía Real Madrid mang tính thiện chí. Chủ tịch đội bóng cảm ơn và hỏi liệu ông đã trao đổi với CEO Jose Angel Sanchez hay chưa. Tuy nhiên, theo lời Struth, ông sớm nhận ra thương vụ không nằm trong kế hoạch của CLB. Lý do liên quan đến cấu trúc đội hình và ngân sách ở thời điểm đó.

“Real Madrid không phải lúc nào cũng dư dả”, ông nói.

Cuối cùng, Liverpool chi 125 triệu euro để sở hữu Wirtz. Struth thừa nhận cầu thủ sinh năm 2003 đang phát triển tốt tại Anh. Dù vậy, ông vẫn để ngỏ tương lai: “Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ chơi cho Real Madrid”.

Trong bóng đá, khác biệt đôi khi chỉ nằm ở thời điểm. Với Wirtz và Real Madrid, cơ hội từng xuất hiện. Nhưng cánh cửa đã khép lại trước khi kịp mở ra.