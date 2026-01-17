Wirtz không cứu nổi Liverpool

Liverpool bị đội ở nhóm cuối bảng Burnley cầm hòa 1-1 ở vòng 22 Premier League vào đêm 17/1.

Wirtz dần tìm lại phong độ với 4 bàn, 2 kiến tạo trong 7 lần ra sân gần nhất.

Liverpool nối dài chuỗi trận bất bại ở các đấu trường chính thức lên con số 12, nhưng trận hòa 1-1 trước Burnley tại Anfield lại mang nhiều dư vị thất vọng hơn là tích cực. Trước một đối thủ đang chìm sâu trong khủng hoảng với 13 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng ở Premier League, thầy trò HLV Arne Slot đã bỏ lỡ cơ hội vàng để cải thiện vị trí trong cuộc đua top 4.

Burnley bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải chơi chặt chẽ và hạn chế sai lầm. Tuy nhiên, họ suýt phải trả giá ngay từ sớm khi Liverpool triển khai một pha phối hợp đẹp mắt, tạo điều kiện để Milos Kerkez xâm nhập vùng cấm. Thay vì dứt điểm, Kerkez chuyền bóng cho Curtis Jones ở vị trí thuận lợi. Sự lăn xả kịp thời của Lucas Pires đã cứu Burnley khỏi bàn thua trông thấy.

Liverpool kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một, liên tục bắn phá khung thành đối phương. Martin Dubravka đã có một ngày làm việc vất vả, đặc biệt là pha cản phá cú sút xa uy lực của Hugo Ekitike. Cơ hội rõ ràng nhất đến khi Gakpo bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng Dominik Szoboszlai lại không thắng được xà trên chấm phạt đền.

Sự tiếc nuối ấy chỉ được giải tỏa phần nào khi Florian Wirtz tung cú sút quyết đoán vào góc lưới, mở tỷ số cho Liverpool ngay trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, đội chủ sân Anfield tiếp tục ép sân và tạo ra hàng loạt cơ hội, song sự vô duyên của các chân sút cùng phong độ xuất sắc của Dubravka khiến họ không thể nhân đôi cách biệt.

Phung phí cơ hội, Liverpool phải trả giá khi Burnley gần như chỉ cần một khoảnh khắc để trừng phạt. Marcus Edwards tung cú sút chéo góc hiểm hóc, đánh bại Alisson và mang về bàn gỡ hòa quý giá. Dù dồn ép nghẹt thở trong những phút cuối, "Lữ đoàn đỏ" vẫn bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của đội khách, chấp nhận chia điểm đầy tiếc nuối.

