HLV Brendan Rodgers khuấy đảo Saudi Arabia

Al Qadsiah đang thi đấu ấn tượng dưới thời huấn luyện viên mới Brendan Rodgers, thậm chí nhiều người tin rằng đội bóng non trẻ này có thể đua vô địch Saudi Pro League 2025/26.

HLV Brendan Rodgers là một trong những gương mặt mới gia nhập Saudi Pro League vào giữa mùa.

Kể từ khi thay thế HLV Michel vào tháng trước, Rodgers đang gây ấn tượng mạnh tại miền đất mới. Ông giúp Al Qadsiah bất bại trong 5 trận liên tiếp (thắng tới 4) ở giải VĐQG, bắt đầu bằng trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Damac.

Sau đó là các chiến thắng trước Al Shabab, Al Riyadh, Al Fayha và đặc biệt là Al Nassr. Al Qadsiah hiện xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, chỉ kém vị trí thứ 2 một điểm và kém đội đầu bảng Al Hilal tám điểm.

Rời Celtic trong tư thế bị sa thải hồi đầu mùa, HLV Rodgers đang gầy dựng lại danh tiếng ở Saudi Arabia. Sự tiến bộ rõ nét nhất của Al Qadsiah dưới thời Rodgers là hàng công.

Trong bốn chiến thắng gần đây, Al Qadsiah ghi tới 14 bàn (tốt nhất giải), đạt tỷ lệ trung bình 3,5 bàn/trận. So sánh với mức 1,8 bàn/trận từ đầu mùa đến khi Michel ra đi, Al Qadsiah của Rodgers đang xây dựng lối chơi tấn công cuốn hút hơn.

“Khi tôi mới đến, một số vấn đề của đội nằm ở việc ghi bàn”, Rodgers nói. “Đội bóng vốn mạnh về phòng ngự và tôi nhanh chóng áp dụng ý tưởng bóng đá tấn công, nhưng luôn duy trì sự cân bằng”.

Cựu HLV Liverpool và Celtic đang được đồn đoán đưa Raheem Sterling đến Saudi Arabia chơi bóng. Chân sút người Anh vẫn gặp khó ở Chelsea và cần một bến đỗ mới để làm lại sự nghiệp. Nếu thành công trong việc ký với Sterling, Al Qadsiah của Rodgers có thể là đối trọng thực sự với Al Hilal hay Al Nassr trong cuộc đua vô địch.

