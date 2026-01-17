Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CĐV UAE đổ lỗi cho trọng tài khi thua U23 Việt Nam

  • Thứ bảy, 17/1/2026 06:15 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Sau trận tứ kết kịch tính tại AFC U23 Asian Cup 2026, nơi U23 UAE để thua U23 Việt Nam với tỷ số 2-3 sau hiệp phụ, nhiều cổ động viên (CĐV) UAE bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Nhiều CĐV gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ và ban huấn luyện U23 UAE vì chiến đấu nỗ lực, đồng thời chỉ trích trọng tài người Iran, Payam Heydari, cùng tổ VAR. Tình huống gây tranh cãi đến ngay đầu trận, khi Mansoor Al Menhali đưa bóng vào lưới U23 Việt Nam ở ngay phút 16 sau pha dứt điểm quyết đoán.

U23 UAE sau đó không được công nhận bàn thắng vì trọng tài Heydari xác định Al Menhali khống chế bóng bằng tay. Tuy nhiên, đoạn quay chậm từ truyền hình cho thấy chân sút của U23 UAE dường như dùng vai để khống chế.

Trên sân, trọng tài Heydari đưa ra quyết định không công nhận bàn thắng rất nhanh sau khi trao đổi với tổ VAR. Nhiều CĐV UAE cho rằng đội nhà bị xử ép ở tình huống này, và nếu U23 UAE dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng trên, kịch bản trận đấu đã khác.

U23 UAE anh 1

Trọng tài người Iran, Payam Heydari (thứ ba từ phải qua), bị tố xử ép U23 UAE.

Họ thậm chí chỉ trích những người chịu trách nhiệm chỉ định trọng tài cho trận đấu. Bởi lẽ, việc để một trọng tài người Iran bắt trận đấu của UAE là chủ đề nhạy cảm, do mối quan hệ xung đột giữa hai quốc gia này từ lâu.

Thực tế, việc AFC phân công tổ trọng tài Iran điều khiển trận đấu U23 Việt Nam và U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026 ban đầu khiến không ít người ngạc nhiên.

Trọng tài người Iran, Heydari, điều khiển chính, các trợ lý cho ông gồm Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi cũng người Iran. Trọng tài thứ tư là Faisal Sulaiman A Albalawi người Saudi Arabia. Các trọng tài VAR là Muhammad Taqi (Singapore) và Jumpei Ida (Nhật Bản).

Đình Bắc lọt top chân sút hiệu quả nhất U23 châu Á

Với màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng kịch tính 3-2 ở tứ kết trước U23 UAE rạng sáng 17/1, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục khẳng định vị thế tại giải U23 châu Á 2026.

5 giờ trước

Khuất Văn Khang: 'Động lực duy nhất là lá cờ trên ngực trái'

Thủ quân U23 Việt Nam phát biểu đầy tự hào sau chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết giải châu Á vào rạng sáng 17/1.

5 giờ trước

Tường Linh

U23 UAE Payam Heydari

