Đình Bắc lọt top chân sút hiệu quả nhất U23 châu Á

Với màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng kịch tính 3-2 ở tứ kết trước U23 UAE rạng sáng 17/1, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục khẳng định vị thế tại giải U23 châu Á 2026.

Nếu duy trì phong độ, Đình Bắc có thể giúp U23 Việt Nam tiến xa.

Với pha đánh đầu ngược thành bàn ở phút 62, Đình Bắc hiện có tổng cộng 3 bàn thắng sau 4 trận, ngang bằng với hai chân sút Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản) và Amoori Faisal Mutshar Al Lami (U23 Iraq) trong danh sách Vua phá lưới.

Hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải tính đến hiện tại là Leonardo Farah (U23 Lebanon) và Ali Al Azaizeh (U23 Jordan), nhưng cả hai đội bóng này đều bị loại.

Với việc U23 Việt Nam vào bán kết, Đình Bắc có ít nhất 1-2 trận nữa để gia tăng thành tích. Như vậy, chân sút Sato của U23 Nhật Bản sẽ là đối thủ đáng ngại nhất với Đình Bắc trong cuộc đua Vua phá lưới.

Ngoài bàn thắng vào lưới U23 UAE, Đình Bắc còn có kiến tạo khi căng ngang vừa tầm để Lê Phát dứt điểm cận thành, đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Sang hiệp phụ, nỗ lực của chân sút mang áo số 7 cũng góp phần giúp Minh Phúc ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2.

U23 Việt Nam có chiến thắng kịch tính trước UAE.

Ở vòng bảng, Đình Bắc ghi dấu ấn mạnh mẽ khi ghi bàn trong trận thắng Jordan 2-0 và thắng Saudi Arabia 1-0. Với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo, chân sút của CLB Công An Hà Nội in dấu giày trực tiếp vào 50% tổng số bàn thắng của U23 Việt Nam ở giải lần này.

Có thể nói, Đình Bắc đang là ngôi sao nổi bật ở giải U23 châu Á năm nay và chắc chắn sẽ nhận sự chú ý từ tuyển trạch viên của nhiều CLB hàng đầu tại châu lục.

U23 Việt Nam cũng đang là đội sở hữu hàng công hiệu quả thứ hai ở giải, với 8 bàn thắng sau 4 trận, chỉ kém đội có hàng công tốt nhất giải là U23 Nhật Bản (11 bàn). Các đội như U23 Jordan, Lebanon, UAE lần lượt xếp sau (mỗi đội 5 bàn).

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.