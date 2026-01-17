Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CĐV Đông Nam Á dậy sóng khi U23 Việt Nam vào bán kết

  • Thứ bảy, 17/1/2026 01:24 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam khiến cộng đồng người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á dậy sóng trên các nền tảng mạng xã hội sau chiến thắng 3-2 trước U23 UAE.

U23 Việt Nam xuất sắc vào bán kết.

Từ Indonesia, Thái Lan, Campuchia cho đến chính các cổ động viên Việt Nam, những lời chúc mừng, thán phục và kỳ vọng liên tục được gửi tới thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trên các diễn đàn bóng đá Indonesia, nhiều CĐV bày tỏ sự ngưỡng mộ với tính ổn định của bóng đá Việt Nam. Một tài khoản viết: "Nhìn Việt Nam lại nhớ Indonesia từng có giai đoạn như vậy. Việt Nam rất bền bỉ và nhất quán".

Một CĐV khác khẳng định: "Thế hệ này của bóng đá Việt Nam là tốt nhất. Chúng tôi luôn ủng hộ Việt Nam với tư cách đại diện Đông Nam Á. Hãy vô địch".

Làn sóng chúc mừng cũng đến từ Campuchia và Thái Lan. Fanpage bóng đá Buriram Prankster nổi tiếng của Thái Lan với gần 200.000 lượt theo dõi bình luận đầy phấn khích: "Rúng động châu Á! Việt Nam quá mạnh, vào top 4 đội mạnh nhất. Đúng là số một Đông Nam Á".

CĐV Thái Lan khác thừa nhận: "Wow, quá đỉnh", hay "Nhật Bản, Hàn Quốc cũng phải dè chừng Việt Nam".

CĐV Campuchia cũng gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam sau chiến thắng lịch sử. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Xin chúc mừng Việt Nam, từ Campuchia" hay "Chúc mừng Việt Nam, tôi tự hào về những gì các bạn đã làm được".

Ngay trên các trang mạng xã hội Việt Nam, không khí hân hoan lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều CĐV tin rằng đây là giải đấu mà U23 Việt Nam có cơ hội tiến rất xa, thậm chí mơ về chức vô địch. Những bình luận như "Việt Nam vô địch", "Đỉnh cao bản lĩnh", "Căng thẳng nhưng quá xứng đáng" xuất hiện dày đặc.

Sự đồng lòng và niềm tin từ khu vực cho thấy U23 Việt Nam không chỉ chiến đấu cho riêng mình, mà còn trở thành niềm tự hào chung của bóng đá Đông Nam Á trên sân chơi châu lục.

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam đánh bại UAE 3-2 ở tứ kết giải châu Á trên sân Prince Abdullah al-Faisal.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam làm nên lịch sử trước UAE

U23 UAE từng được xem là “khắc tinh” của U23 Việt Nam trong suốt nhiều năm. Nhưng trận đấu rạng sáng 17/1 đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử, khi thực tế ấy chính thức bị xóa bỏ.

5 giờ trước

Điều bất ngờ trong chiến thắng của U23 Việt Nam

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam cho thấy sự lột xác rõ rệt về thể lực và bản lĩnh, điều vốn từng là điểm yếu mỗi khi bước ra sân chơi châu lục.

6 giờ trước

Vì sao bàn luân lưu của U23 Nhật Bản vẫn hợp lệ?

Tối 16/1, tranh cãi nổ ra khi thủ môn Abdel Rahman Suleiman của U23 Jordan để bóng lăn vào lưới trong loạt sút luân lưu với U23 Nhật Bản ở tứ kết U23 châu Á 2026.

8 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

