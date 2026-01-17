U23 Việt Nam làm nên lịch sử trước UAE

U23 UAE từng được xem là “khắc tinh” của U23 Việt Nam trong suốt nhiều năm. Nhưng trận đấu rạng sáng 17/1 đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử, khi thực tế ấy chính thức bị xóa bỏ.

Trong trận tứ kết VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước UAE sau 120 phút kịch tính. Thắng lợi này không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đoạt vé vào bán kết, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt, khi đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam đánh bại UAE ở một giải đấu chính thức cấp độ U23.

Trước cuộc đối đầu này, lịch sử chống lại đội bóng áo đỏ. Theo thống kê từ Sofascore, hai đội từng gặp nhau 6 lần ở cấp độ U23 trước năm 2026, và U23 UAE chưa từng để thua trong 90 phút thi đấu chính thức.

Cụ thể, đại diện Tây Á giành tới 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Nếu tính cả những trận phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu, U23 UAE thậm chí thắng tới 5/6 lần đối đầu.

Lần chạm trán đầu tiên giữa hai đội diễn ra tại ASIAD 2014. Khi đó, U23 Việt Nam dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại 1-3 trước U23 UAE. Hai năm sau, tại một giải đấu giao hữu quốc tế năm 2016, đội bóng áo đỏ tiếp tục nhận thất bại 2-3, dù đã rất nỗ lực trong bối cảnh phải chơi thiếu người.

Đến ASIAD 2018, Olympic Việt Nam hòa UAE trong thời gian thi đấu chính thức ở trận tranh huy chương đồng trước khi để thua trên chấm luân lưu.

Phải đến vòng bảng VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam mới lần đầu tiên không thua UAE khi cầm hòa đối thủ 0-0. Ở hai trận giao hữu diễn ra trong các năm 2022 và 2023 tiếp tục chứng kiến sự vượt trội của U23 UAE, khi đại diện Tây Á giành những chiến thắng đậm trước Việt Nam.

Tại VCK U23 châu Á 2026, bất chấp lịch sử đối đầu bất lợi, U23 Việt Nam không hề nao núng. Đội bóng áo đỏ thi đấu tự tin, chủ động và giàu khát khao, có tới ba lần vươn lên dẫn trước U23 UAE trong suốt 120 phút căng thẳng. Bản lĩnh, tinh thần chiến đấu và sự lì lợm trong những thời khắc quyết định đã giúp U23 Việt Nam bảo toàn chiến thắng quý giá.

