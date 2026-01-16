Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Man City liên tiếp đón tân binh

  • Thứ sáu, 16/1/2026 21:36 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Sau cầu thủ chạy cánh Antoine Semenyo, Man City tiếp tục chiêu mộ thành công trung vệ Marc Guehi.

Guehi gia nhập Man City với giá khoảng 23 triệu euro.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận trung vệ Marc Guehi rời Crystal Palace và gia nhập Man City trong tháng 1/2026. Đội chủ sân Etihad vượt qua sự cạnh tranh từ Liverpool và Arsenal để chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Anh.

Dù hợp đồng của Guehi với Palace hết hạn vào cuối mùa giải, Man City chấp nhận bỏ ra tới hơn 23 triệu euro để hoàn tất vụ làm ăn. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để xác nhận thương vụ được thông qua.

Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Guehi, qua đó tháo gỡ rào cản lớn nhất của thương vụ. Guehi sẽ không có tên trong danh sách thi đấu của Palace ở trận gặp Sunderland cuối tuần này, khi "Đại bàng" đang trải qua chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Đây là bước ngoặt lớn với Guehi, 4 tháng sau khi vụ chuyển nhượng sang Liverpool đổ bể vào phút chót. Khi ấy, Palace rút khỏi thỏa thuận trị giá 40 triệu euro do không tìm được người thay thế, dù Guehi hoàn tất kiểm tra y tế tại Anfield. Liverpool vẫn theo dõi trung vệ này, nhưng không sẵn sàng đáp ứng mức phí mà Man City chấp nhận chi trong tháng 1/2026.

Với Pep Guardiola, Guehi là sự bổ sung cần thiết trong bối cảnh hàng thủ Man City lao đao vì chấn thương, do Ruben Dias và Josko Gvardiol đều nghỉ dài hạn. Trước Guehi, "The Citizens" bỏ ra 70 triệu euro để chiêu mộ Semenyo từ Bournemouth.

Trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea, Guehi gắn bó 4 mùa giải với Palace và khẳng định vị thế trụ cột dưới thời HLV Oliver Glasner. Anh cũng là lựa chọn ưu tiên của tuyển Anh và đặt mục tiêu chinh phục World Cup 2026.

Tân binh 70 triệu euro của Man City liên tục tỏa sáng

Rạng sáng 14/1, Antoine Semenyo ghi bàn giúp Man City đánh bại Newcastle 2-0 ở bán kết lượt đi Carabao Cup.

05:24 14/1/2026

MU chọn Carrick

MU được cho là chọn Michael Carrick cho ghế HLV tạm quyền thay vì Ole Gunnar Solskjaer, nhằm sớm ổn định phòng thay đồ và chuẩn bị cho trận derby sống còn với Man City.

17:55 12/1/2026

Kịch bản 'bom tấn' đưa Bellingham sang Ngoại hạng Anh

Tương lai của Jude Bellingham được nhắc đến trong một kịch bản "bom tấn" với chuỗi mắt xích phức tạp liên quan đến Chelsea và Man City.

06:12 11/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Man City Man City

