Tân binh 70 triệu euro của Man City liên tục tỏa sáng

Rạng sáng 14/1, Antoine Semenyo ghi bàn giúp Man City đánh bại Newcastle 2-0 ở bán kết lượt đi Carabao Cup.

Semenyo góp công vào 3 bàn thắng sau 2 lần ra sân cho Man City.

2 trận đấu đầu tiên của Semenyo trong màu áo Manchester City là 2 trận đấu cúp và anh đều ghi bàn. Sau pha lập công vào lưới Exeter tại FA Cup, cựu cầu thủ Bournemouth tiếp tục góp công lớn giúp Man City vượt qua thử thách khó khăn mang tên Newcastle trên sân khách.

Phút 53, Man City tổ chức tấn công bên cánh trái. Cú chạm bóng của Bernardo Silva trở thành đường kiến tạo vừa tầm cho Semenyo băng vào đá bồi, mở tỷ số cho đội khách.

Đến phút 63, Semenyo lại làm tung lưới Newcastle sau một pha dứt điểm bằng đầu gối. Tuy nhiên, sau khi tham khảo video làm chậm, trọng tài từ chối công nhận bàn thắng do Erling Haaland việt vị khi tham gia pha tấn công.

Sau bàn thắng hụt, Man City vẫn chơi đầy chủ động và có thêm bàn nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ hiệp hai. Semenyo tiếp tục góp dấu giày trong tình huống đan bóng ấn tượng bên cánh trái với Ait Nouri. Rayan Cherki chọn vị trí chuẩn xác để tung cú đá nối, mang về lợi thế lớn cho "The Citizens" ở trận lượt về trên sân nhà Etihad vào ngày 5/2.

Bên kia chiến tuyến, Newcastle không gặp may khi bị xà từ chối bàn thắng trong hiệp hai. Cơ hội lật ngược tình thế của "Chích chòe" vẫn còn, nhưng là rất thấp.