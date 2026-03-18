Bayern Munich không run trước khủng hoảng thủ môn

Theo nhà báo Đức Stephen Uersfeld của N-TV, lợi thế 6-1 trước Atalanta cùng đội hình ổn định giúp Bayern Munich vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa này.

Bayern đang gặp khủng hoảng ở vị trí thủ môn.

Trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Bayern Munich và Atalanta vào ngày 19/3 diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt với đội bóng xứ Bavaria. Trên lý thuyết, Bayern gần như đặt một chân vào tứ kết sau chiến thắng 6-1 ở lượt đi. Tuy nhiên, ngay trước trận đấu, họ lại đối mặt với một vấn đề bất ngờ: khủng hoảng thủ môn.

Manuel Neuer dính chấn thương và không thể ra sân. Trong khi đó, phương án dự phòng là Sven Ulreich cũng chưa chắc chắn về tình trạng thể lực. Nếu Ulreich không kịp hồi phục, Bayern thậm chí có thể phải sử dụng thủ môn 16 tuổi Leonard Prescott.

Ứng viên nặng ký cho chức vô địch

Trong một trận đấu tại Champions League, việc phải trao cơ hội cho một thủ môn tuổi teen rõ ràng không phải viễn cảnh mà bất kỳ HLV nào mong muốn. Nhưng theo nhà báo Đức Stephen Uersfeld, đây không phải mối lo quá lớn với Bayern.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Uersfeld cho rằng khoảng cách 5 bàn sau trận lượt đi giúp Bayern bước vào trận lượt về với tâm thế rất thoải mái.

“Tôi không nghĩ đó sẽ là vấn đề (Bayern gặp khủng hoảng thủ môn - PV). Dù Prescott hay Urbig ra sân, Bayern vẫn ở vị thế rất thuận lợi”, ông nói.

Theo Uersfeld, đội bóng Đức không cần phải mạo hiểm. Với lợi thế quá lớn từ lượt đi, Bayern hoàn toàn có thể tiếp cận trận đấu theo cách an toàn hơn.

Bayern vốn nổi tiếng với sức mạnh hàng công. Tuy nhiên, trước Atalanta, họ thậm chí không cần phải ghi thêm bàn thắng. Khoảng cách 6-1 đủ để đội bóng xứ Bavaria kiểm soát trận đấu theo nhịp độ của mình.

Olise (áo đỏ) đang có phong độ cao thời gian qua.

Ở đấu trường quốc nội, Bayern cũng không chịu quá nhiều áp lực. Cuối tuần này họ sẽ gặp Union Berlin, nhưng cuộc đua vô địch Bundesliga gần như được định đoạt. Theo Uersfeld, Bayern chỉ cần thêm vài chiến thắng nữa để hoàn tất mục tiêu.

Sự thoải mái đó giúp đội bóng Đức có điều kiện tập trung cho Champions League, giải đấu mà họ đang được đánh giá rất cao.

Cũng theo Stephen Uersfeld, Bayern Munich là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Champions League mùa này. “Không phải bàn cãi, Bayern Munich là một trong những đội được đánh giá cao nhất cho chức vô địch”, ông nhận định.

Thử thách lớn nhất của Bayern chỉ có thể đến ở vòng tứ kết. Khi đó, đối thủ tiềm năng của họ nhiều khả năng là Real Madrid, đội bóng giàu truyền thống bậc nhất tại Champions League. Tuy nhiên, phong độ mà Bayern thể hiện từ đầu mùa khiến họ vẫn được đánh giá rất cao.

Uersfeld cho rằng điểm mạnh nhất của Bayern nằm ở sự ổn định. Đội bóng này sở hữu hệ thống vận hành rõ ràng và hiếm khi đánh mất kiểm soát trận đấu.

Hàng công vẫn là điểm tựa lớn nhất với Bayern. Trung phong Harry Kane mang đến khả năng ghi bàn đều đặn, trong khi Jamal Musiala tạo ra sự đột biến trong những không gian chật hẹp. Ở hai cánh, những cái tên như Michael Olise hay Luis Diaz mang đến tốc độ và khả năng xuyên phá.

“Bayern luôn biết cách thể hiện ở những trận đấu lớn, ngay cả khi phải chơi với chín người như cuối tuần vừa rồi”, Uersfeld nói.

Sức mạnh đến từ chiều sâu đội hình

Một trong những lý do khiến Bayern được đánh giá cao nằm ở chiều sâu đội hình. Theo Uersfeld, đội bóng xứ Bavaria đang sở hữu lực lượng khá cân bằng ở cả ba tuyến. Từ hàng thủ, tuyến giữa đến hàng công, Bayern đều có những phương án thay thế đáng tin cậy.

Điểm khiến người ta băn khoăn có lẽ nằm ở vị trí wing-back, đặc biệt sau chấn thương của Alphonso Davies. Dù vậy, Bayern vẫn có những giải pháp. Konrad Laimer có thể chơi ở cả hai cánh. Trong trường hợp cần thiết, Joshua Kimmich cũng có thể được kéo về đá hậu vệ phải.

Ở tuyến giữa, Kimmich vẫn là bộ não chiến thuật của đội bóng. Leon Goretzka đang thể hiện phong độ tốt ở giai đoạn cuối mùa, trong khi Aleksandar Pavlovic cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng.

Theo Uersfeld, công tác xây dựng lực lượng của Bayern mùa này mang dấu ấn lớn của Giám đốc Max Eberl.

“Max Eberl đã làm một công việc rất xuất sắc tại Bayern Munich. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ ông ấy có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến vậy”, ông nhận xét.

Ở hai cánh, Bayern hiện sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ như Olise và Diaz. Tuy nhiên, Uersfeld cho rằng việc so sánh họ với cặp huyền thoại Franck Ribery, Arjen Robben vẫn là điều quá sớm.

“Ribery và Robben là một đẳng cấp khác. Họ đã để lại di sản khổng lồ tại Bayern Munich”, ông nói.

Theo Uersfeld, phong độ của các cầu thủ hiện tại đôi khi khiến người hâm mộ liên tưởng đến bộ đôi huyền thoại ấy. Nhưng trong bóng đá hiện đại, việc một cặp cầu thủ gắn bó lâu dài và tạo ra tầm ảnh hưởng lớn như Robben và Ribery ngày càng hiếm.

Trước mắt, Bayern chỉ cần hoàn tất nhiệm vụ trước Atalanta để tiến vào tứ kết Champions League. Với lợi thế quá lớn sau trận lượt đi, đội bóng xứ Bavaria đang nắm mọi quyền chủ động.