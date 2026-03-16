Bayern Munich đối mặt tình huống chưa từng có

Bayern Munich đối mặt tình huống hy hữu khi cả bốn thủ môn đội một đều gặp chấn thương, buộc ban huấn luyện phải tính đến những phương án bất đắc dĩ trong khung gỗ.

Bayern Munich đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân sự ở vị trí đặc biệt nhất trên sân: thủ môn. Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng, cả bốn người gác đền thuộc đội một của nhà đương kim vô địch Bundesliga đều gặp vấn đề về thể trạng.

Thủ thành số một Manuel Neuer vẫn trong quá trình hồi phục sau chấn thương và chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Sự vắng mặt kéo dài của đội trưởng khiến Bayern phải trông cậy vào các phương án dự phòng trong nhiều giai đoạn của mùa giải.

Tuy nhiên, những phương án đó lần lượt gặp trục trặc. Sven Ulreich, người thường xuyên đóng vai “kép phụ” cho Neuer, cũng không có được tình trạng thể lực ổn định.

Trong khi đó, hai thủ môn còn lại trong danh sách đội một là Leon Klanac và Jonas Urbig cũng phải ngồi ngoài vì các vấn đề chấn thương khác nhau.

Phương án cuối cùng trong khung thành Bayern Munich - Sven Ulreich cũng gặp vấn đề chấn thương sau trận đấu với Leverkusen

HLV Vincent Kompany vì thế buộc phải tính đến các phương án tạm thời, bao gồm khả năng sử dụng thủ môn từ đội trẻ hoặc đẩy nhanh tiến độ hồi phục của những cầu thủ đang điều trị chấn thương.

Trong lịch sử hiện đại của Bayern Munich, việc cả bốn thủ môn cùng gặp vấn đề thể lực là tình huống cực kỳ hiếm. Nó phản ánh sự khắc nghiệt của lịch thi đấu dày đặc cũng như rủi ro luôn rình rập ở mùa giải dài hơi của bóng đá châu Âu.

Với Bayern, bài toán trước mắt không chỉ là tìm người đứng trong khung gỗ, mà còn là khôi phục sự ổn định ở vị trí vốn được xem là “điểm tựa” của đội bóng.