Bayern có thể trả giá vì hai tấm thẻ vàng đáng ngờ

Hai cầu thủ Bayern Munich có thể bị UEFA trừng phạt vì nghi cố tình nhận thẻ vàng để “xóa thẻ” trước vòng tứ kết.

Bayern Munich - bản lĩnh nhà vô địch dần lộ diện Không ồn ào như các ông lớn khác tại châu Âu, ''Hùm xám" xứ Bavaria vẫn luôn cho thấy phong độ hủy diệt mỗi khi xuất hiện tại vòng knock-out Champions League.

Chiến thắng 6-1 của Bayern Munich trước Atalanta ở lượt đi vòng 1/8 Champions League tưởng như giải quyết mọi vấn đề cho đội bóng Đức. Nhưng ngay sau trận đấu, một câu chuyện khác lại nổi lên và có thể khiến Bayern trả giá đắt.

Michael Olise và Joshua Kimmich đang đứng trước nguy cơ bị UEFA điều tra vì những tấm thẻ vàng đáng ngờ.

Trong bối cảnh Bayern dẫn 6-0, Olise thực hiện một quả phạt góc và nhận thẻ vàng. Với thẻ phạt này, tiền đạo sinh tại Anh nhưng khoác áo tuyển Pháp sẽ bị treo giò ở trận lượt về. Đó là trận đấu gần như chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi Atalanta cần một phép màu để lật ngược thế cờ.

Tình huống của Kimmich cũng gây nhiều chú ý. Phút 82, khi tỷ số vẫn là 6-0, tiền vệ người Đức trì hoãn thực hiện một quả đá phạt trong phần sân nhà hơn 45 giây. Hành động này khiến Yunus Musah bên phía Atalanta mất kiên nhẫn và phải đẩy Kimmich để buộc anh tiếp tục trận đấu. Trọng tài sau đó rút thẻ vàng.

Nhìn bề ngoài, đây chỉ là những tấm thẻ bình thường. Nhưng UEFA luôn rất nhạy cảm với những trường hợp bị nghi cố tình nhận thẻ để “làm sạch” hồ sơ trước vòng đấu quan trọng.

Theo quy định của UEFA, cầu thủ cố ý nhận thẻ vàng để xóa án treo giò có thể bị kỷ luật nặng hơn. Cơ quan kỷ luật của UEFA thường xem lại băng hình để xác định các hành vi câu giờ hoặc phạm lỗi có dấu hiệu được tính toán trước. Nếu bị xác định vi phạm, cầu thủ có thể bị treo giò hai trận và chịu thêm án phạt tiền.

Trong trường hợp đó, hậu quả với Bayern sẽ không nhỏ. Đội bóng Đức nhiều khả năng sẽ đối đầu Real Madrid hoặc Manchester City ở tứ kết Champions League. Việc mất Olise hoặc Kimmich ở thời điểm này có thể ảnh hưởng lớn tới sức mạnh của đội bóng.

Champions League từng chứng kiến nhiều trường hợp tương tự. Năm 2010, Sergio Ramos bị UEFA trừng phạt sau khi thừa nhận cố tình nhận thẻ vàng trong trận gặp Ajax.

Tuy nhiên, không phải lúc nào các cuộc điều tra cũng dẫn đến án phạt. Dani Carvajal hay Gerard Pique từng bị xem xét trong những tình huống tương tự nhưng cuối cùng không bị kỷ luật.

Vì thế, câu chuyện của Olise và Kimmich vẫn chưa có kết luận. Nhưng chỉ riêng nguy cơ bị UEFA “soi” cũng đủ khiến Bayern phải thận trọng trước khi nghĩ tới vòng tứ kết.