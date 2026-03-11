Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Capello thẳng thừng chê Serie A và bóng đá Italy

  • Thứ tư, 11/3/2026 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thất bại nặng nề 1-6 của Atalanta trước Bayern Munich khiến Fabio Capello thẳng thắn cho rằng đại diện Serie A vừa nhận một “bài học” đắt giá về đẳng cấp tại Champions League.

Atalanta bước vào vòng knock-out Champions League mùa này với vị thế là đại diện duy nhất của Serie A còn trụ lại. Tuy nhiên, thất bại nặng nề ngay trên sân nhà trước Bayern Munich thuộc vòng 1/8 Champions League phơi bày khoảng cách rõ rệt giữa đội bóng vùng Bergamo và một thế lực hàng đầu châu Âu.

Bình luận trên kênh Sky Sport, cựu HLV lừng danh Fabio Capello không giấu được sự thất vọng với màn trình diễn của Atalanta. Theo ông, kết quả của trận đấu thậm chí còn có thể nghiệt ngã hơn nhiều nếu thủ môn đội chủ nhà không chơi xuất sắc.

“Atalanta thực ra còn may mắn khi chỉ thủng lưới 6 bàn. Thủ môn của họ đã có nhiều pha cứu thua rất tốt. Nếu không, tỷ số có thể còn đậm hơn”, Capello nhận xét.

Bayern Munich, Capello anh 1

Atalanta và thất bại muối mặt trên sân nhà trước Bayern.

Cựu thuyền trưởng của Real Madrid và tuyển Anh cho rằng Bayern Munich thể hiện một thứ bóng đá vượt trội về mọi mặt, từ tổ chức chiến thuật, cường độ pressing cho tới chất lượng cá nhân. Trong khi đó, Atalanta gần như không thể tạo ra phản kháng đáng kể trước sức ép liên tục từ đối thủ.

Theo Capello, thất bại này không chỉ là vấn đề của riêng Atalanta mà còn phản ánh thực trạng đáng lo ngại của bóng đá Italy ở sân chơi châu Âu.

“Những gì Bayern Munich thể hiện giống như một bài học dành cho bóng đá Italy'', Capello nói. "Atalanta là đội duy nhất của Serie A lọt vào vòng 1/8. Họ từng đánh bại Borussia Dortmund, nhưng khi đối đầu với đội bóng mạnh nhất nước Đức, họ gần như không làm gì được trên sân”.

Sau trận thua đậm trên sân nhà, cơ hội đi tiếp của Atalanta tại Champions League trở nên cực kỳ mong manh. Trong khi đó, Bayern Munich tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho chức vô địch với màn trình diễn áp đảo và hiệu quả.

