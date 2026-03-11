Lewis Hamilton sắp 'cán đích' trong tình yêu

Mối quan hệ giữa Kim Kardashian và tay đua F1 Lewis Hamilton thu hút sự chú ý khi nhiều nguồn tin cho rằng chuyện tình bắt đầu từ tình bạn này có thể trở thành “bến đỗ cuối” của cả hai.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton đang có mối quan hệ tình cảm được cho là rất mặn nồng.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton đang trở thành cặp đôi được quan tâm trong giới giải trí - thể thao khi mối quan hệ của họ được những người thân cận đánh giá là nghiêm túc và bền vững.

Theo Us Weekly, những người xung quanh cho rằng đây có thể là "bến đỗ cuối" của cả hai. Điểm đặc biệt của mối quan hệ này nằm ở việc họ đã quen biết và duy trì tình bạn trong nhiều năm trước khi chuyển sang tình cảm.

Kardashian và Hamilton được ghi nhận xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện từ năm 2014. Tuy nhiên, mối quan hệ chỉ thực sự thay đổi vào đầu năm 2026, khi cả hai bắt đầu hẹn hò kín đáo.

Nguồn tin cho biết khoảng cách địa lý và lịch trình bận rộn không phải trở ngại lớn. Hamilton thường xuyên gọi FaceTime cho Kardashian ngay từ khu paddock trong các chặng đua F1.

Ngôi sao truyền hình thực tế 45 tuổi được mô tả là luôn ủng hộ sự nghiệp đua xe của Hamilton. Tay đua người Anh, 41 tuổi, hiện thi đấu tại Australia sau khi mùa giải F1 2026 khởi tranh đầu tháng 3.

Những người thân cận của Hamilton cho rằng anh đang thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này.

"Lewis hoàn toàn say đắm Kim và tin rằng cuối cùng anh đã gặp được người phù hợp", nguồn tin chia sẻ.

Dù vậy, cặp đôi vẫn chọn cách tiến triển chậm rãi. Trong vài tháng qua, họ đã cùng nhau tới vùng Cotswolds ở Anh, dùng bữa tại Paris và nghỉ dưỡng tại Arizona.

Cả hai cũng lần đầu xuất hiện công khai cùng nhau tại Super Bowl 2026 hồi tháng 2.

Hamilton hiện vẫn chưa gặp bốn người con của Kardashian: North, Saint, Chicago và Psalm. Nhưng nguồn tin cho biết nữ doanh nhân không loại trừ khả năng này trong tương lai.

Sau cuộc hôn nhân với Kanye West kết thúc năm 2022, Kardashian từng được liên hệ với Pete Davidson và Odell Beckham Jr. Trong khi đó, Hamilton cũng có lịch sử hẹn hò với nhiều ngôi sao nổi tiếng, trong đó có Nicole Scherzinger và Sofía Vergara.

Ở thời điểm hiện tại, cả hai được cho là đang tận hưởng mối quan hệ một cách tự nhiên, không vội vàng nhưng đầy nghiêm túc.