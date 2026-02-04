Kante nổi loạn để ra đi

N'Golo Kante cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn là rời Al Ittihad để gia nhập Fenerbahce, sau chuỗi ngày căng thẳng và những động thái quyết liệt phía sau hậu trường.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận tiền vệ người Pháp ký hợp đồng với Fenerbahce đến tháng 6/2028, sau khi chấm dứt hợp đồng với Al Ittihad. Hai CLB cùng nhận được đèn xanh từ FIFA sau khi các vướng mắc liên quan đến thủ tục và giấy tờ được tháo gỡ. Đáng chú ý, Kante chỉ muốn đến Fenerbahce và không cân nhắc bất kỳ lựa chọn nào khác.

Trước đó, thương vụ tưởng như hoàn tất lại bất ngờ đổ vỡ vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng vì lỗi hành chính từ phía Al Ittihad. Kante thậm chí đã chuẩn bị bay sang Istanbul để hoàn tất thủ tục. Sự cố này khiến Fenerbahce nổi giận và công khai quy trách nhiệm cho đội bóng Saudi Arabia, khẳng định họ đã hoàn tất đầy đủ mọi nghĩa vụ đúng thời hạn.

Bế tắc lên tới đỉnh điểm khi Kante bị tiết lộ từ chối ra sân tập cùng Al Ittihad, như một động thái gây sức ép nhằm thúc đẩy thương vụ. Theo báo chí Pháp, nhà vô địch World Cup 2018 không muốn tiếp tục thi đấu cho đội bóng chủ quản trong lúc chờ quyết định cuối cùng từ FIFA. Việc kỳ chuyển nhượng tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mở đến ngày 6/2 đã mở ra cơ hội để mọi khúc mắc được giải quyết và cuối cùng, Kante đã toại nguyện.

Sự ra đi của Kante diễn ra vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm với Al Ittihad. Đội bóng này không thể bổ sung lực lượng do thị trường chuyển nhượng đóng cửa, trong khi Karim Benzema vừa gây sốc khi chuyển sang kình địch Al Hilal. Nhà đương kim vô địch Saudi Pro League đang rơi vào tình thế khó khăn cho phần còn lại của mùa giải.

Sau chức vô địch mùa 2024/25, Al Ittihad hiện chỉ đứng thứ 7 sau 19 vòng, kém ngôi đầu của Al Hilal tới 13 điểm. Dù vừa có chuỗi 3 trận bất bại, trong đó có chiến thắng 1-0 trước Al Najma, việc cả Kante lẫn Benzema ra đi đã phơi bày rõ những bất ổn lớn trong nội bộ đội bóng Jeddah.