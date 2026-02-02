Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kante từ bỏ mức lương khổng lồ ở Saudi Arabia

  • Thứ hai, 2/2/2026 07:25 (GMT+7)
Tiền vệ N’Golo Kante chuẩn bị khép lại quãng thời gian thi đấu tại Saudi Arabia để trở lại châu Âu chơi bóng.

Kante trở lại châu Âu.

Theo Sky Sports, Fenerbahce và Al-Ittihad hoàn tất các điều khoản cuối cùng liên quan đến Kante. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận chi khoảng 4 triệu euro phí chuyển nhượng để sở hữu tiền vệ người Pháp, kèm theo bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028. Kante dự kiến sớm tiến hành kiểm tra y tế trước khi chính thức ra mắt CLB mới.

Để thương vụ này thành hiện thực, Kante chấp nhận hy sinh rất lớn về mặt tài chính. Trong màu áo Al Ittihad, cựu sao Chelsea và Leicester City từng hưởng mức lương lên tới hơn 400.000 bảng mỗi tuần kể từ khi gia nhập đội bóng Saudi Arabia vào năm 2023.

Tuy nhiên, theo Sky Sports, Kante sẵn sàng giảm thu nhập tới 80% để trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu, với mức lương mới ước tính chỉ còn khoảng 80.000 bảng mỗi tuần.

Kante anh 1

Kante giành nhiều danh hiệu tại Saudi Arabia.

Sau hơn hai mùa rưỡi khoác áo Al Ittihad và ra sân hơn 100 trận, Kante được cho là mong muốn tìm kiếm một thử thách mới, nơi anh có thể tiếp tục thi đấu trong môi trường cạnh tranh cao hơn. Fenerbahce theo đuổi tiền vệ 34 tuổi trong thời gian dài và không bỏ cuộc, dù trước đó thương vụ từng gặp nhiều trở ngại.

Sức hút của Fenerbahce không chỉ đến từ bề dày lịch sử, mà còn từ tham vọng rõ rệt trong khâu xây dựng lực lượng. Việc chiêu mộ Matteo Guendouzi với mức phí lên tới 24 triệu euro gần đây là minh chứng cho quyết tâm cạnh tranh danh hiệu trong nước lẫn đấu trường châu Âu của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Domenico Tedesco, Fenerbahce hiện sở hữu nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm từng thi đấu tại các giải đấu hàng đầu như Ederson, Milan Skriniar, Fred, Marco Asensio hay Jhon Duran.

Sau khi thương vụ hoàn tất, Kante được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng nơi tuyến giữa Fenerbahce nhờ kinh nghiệm, khả năng đánh chặn cùng nguồn năng lượng bền bỉ.

Duy Luân

