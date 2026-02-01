Senegal từ chối chấp hành án phạt sau chung kết AFCON 2025

Liên đoàn Bóng đá Senegal tuyên bố không thực hiện các án phạt do Liên đoàn Bóng đá châu Phi áp đặt sau trận chung kết AFCON 2025 đầy tranh cãi với Morocco.

Senegal vô địch AFCON 2025.

Liên đoàn Bóng đá Senegal xác nhận sẽ không nộp các khoản tiền phạt cũng như không tuân thủ những án kỷ luật cá nhân được ban hành sau trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi 2025. Quyết định này được đưa ra sau khi Cúp bóng đá châu Phi kết thúc tại Rabat với nhiều tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài và phản ứng của các bên.

Theo thông báo trước đó của CAF, cả hai đội tham dự chung kết đều bị xử phạt vì những sự cố xảy ra trong trận đấu, bao gồm các khoản phạt tài chính và án treo giò ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Một số án phạt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ra sân của cầu thủ trong các giải đấu quốc tế sắp tới, trong đó có vòng loại và các trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup mùa hè năm nay.

Tuy nhiên, phía Senegal khẳng định sẽ không chấp hành cả các hình phạt mang tính tập thể lẫn cá nhân. Liên đoàn bóng đá nước này đứng về phía HLV trưởng Pape Thiaw cùng các cầu thủ Illiman Ndiaye và Ismaila Sarr, những người bị CAF đưa ra án phạt riêng rẽ.

Quan điểm của Senegal là các quyết định kỷ luật nói trên không phản ánh đầy đủ bối cảnh và diễn biến thực tế của trận chung kết.

Trận đấu cuối cùng của AFCON 2025 chứng kiến nhiều tình huống căng thẳng, trong đó có việc cổ động viên tràn xuống sân và những hành vi bị đánh giá là không phù hợp trên khán đài. Đỉnh điểm của tranh cãi đến ở những phút cuối, khi trọng tài cho Morocco hưởng phạt đền.

Phản ứng dữ dội từ phía Senegal khiến trận đấu bị gián đoạn, thậm chí đội bóng này từng có ý định rời sân.

Dù vậy, trận đấu sau đó vẫn được tiếp tục và Senegal giành chiến thắng để lên ngôi vô địch. Sau trận, Morocco gửi đơn khiếu nại lên CAF, đề nghị xem xét lại kết quả và khả năng áp dụng án phạt dẫn tới thay đổi nhà vô địch.

CAF đã bác bỏ kháng cáo này, đồng thời xác nhận danh hiệu vẫn thuộc về Senegal, nhưng các án kỷ luật liên quan đến sự cố trong trận chung kết vẫn được giữ nguyên.