Cầu thủ Senegal giàu to sau chức vô địch AFCON

Tổng thống Senegal, Bassirou Diomaye Faye, công bố gói tiền thưởng lớn dành cho đội tuyển quốc gia sau chức vô địch cúp bóng đá châu Phi 2025.

Senegal vô địch AFCON 2025. Ảnh: Reuters

Sau khi trở về Dakar với chức vô địch cúp bóng đá châu Phi 2025 đầy kịch tính, các cầu thủ Senegal được chào đón như những người hùng với lễ diễu hành chiến thắng quy mô lớn khắp thủ đô. Đỉnh điểm của niềm vui là quyết định khen thưởng hào phóng từ Tổng thống Bassirou Diomaye Faye.

Theo đó, ông Faye phê duyệt gói thưởng trị giá 6,2 triệu USD cho đội tuyển. Mỗi cầu thủ sẽ nhận 135.000 USD cùng một mảnh đất rộng 1.500 m vuông tại khu vực Petite Cote. Ban huấn luyện được thưởng 90.000 USD /người kèm bất động sản, trong khi các thành viên khác của đoàn cũng nhận được những phần thưởng tương xứng.

Bên cạnh đó, theo Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF), Senegal còn nhận khoản tiền thưởng kỷ lục 10 triệu USD cho ngôi vô địch cúp bóng đá châu Phi 2025, mức cao nhất trong lịch sử giải đấu, tăng 43% so với 7 triệu USD mà Bờ Biển Ngà từng nhận được vào năm 2023.

Morocco, đội á quân, được thưởng 4 triệu USD ; Nigeria xếp thứ ba nhận 2,5 triệu USD ; Ai Cập đứng hạng tư nhận 1,3 triệu USD .

Biển người mừng chức vô địch của tuyển Senegal. Ảnh: Reuters.

Theo beIN Sports, nếu tính cả các khoản thưởng từ nhà tài trợ, tổng số tiền Senegal thu về sau chức vô địch có thể lên tới khoảng 21,6 triệu USD , phản ánh rõ sự phát triển mạnh mẽ về mặt tài chính của bóng đá châu Phi trong những năm gần đây.

Khoản tiền này không chỉ mang lại lợi ích tài chính lớn cho Liên đoàn Bóng đá Senegal mà còn góp phần hỗ trợ phát triển đội tuyển quốc gia, nâng cấp cơ sở hạ tầng và đầu tư cho các chương trình bóng đá trẻ. Chiến thắng của Senegal vì thế không chỉ mang ý nghĩa vinh quang trên sân cỏ mà còn là phần thưởng xứng đáng về mặt kinh tế trong kỳ AFCON được xem là kỷ lục về tiền thưởng.

