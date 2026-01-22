Ronaldo tiến sát kỷ lục 1.000 bàn thắng

Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Al Nassr khi góp công mang về chiến thắng 2-1 trước Damac ở vòng đấu mới nhất của Saudi Pro League rạng sáng 22/1.

Ronaldo tỏa sáng trước Damac. Ảnh: Reuters.

Phút đầu hiệp hai, từ đường kiến tạo thuận lợi của João Felix, Ronaldo dứt điểm gọn gàng ở góc hẹp, nhân đôi cách biệt cho Al Nassr. Đây là bàn thắng thứ 16 của CR7 tại giải quốc nội mùa này, qua đó giúp anh tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Saudi Pro League.

Đáng chú ý, pha lập công này cũng là bàn thắng thứ 960 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Ronaldo, đưa anh tiến thêm một bước quan trọng tới mục tiêu cán mốc 1.000 bàn thắng. Đây là mục tiêu chính CR7 từng khẳng định sẽ theo đuổi trước khi nghĩ đến chuyện giải nghệ.

Trước đó, Al Nassr sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5 do công của Abdulrahman Ghareeb, giúp đội khách kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Dù vậy, Damac không dễ dàng buông xuôi. Phút 68, Jamal Harkass rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, khiến những phút cuối trận trở nên căng thẳng.

Al Nassr phải chống đỡ quyết liệt để bảo toàn lợi thế mong manh. Cá nhân Ronaldo suýt nữa có cú đúp khi đưa bóng vào lưới ở cuối trận, song bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Với chiến thắng này, Al Nassr vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, chỉ còn kém đội đầu bảng Al Hilal 4 điểm và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn cho thấy phong độ đáng nể khi đã ghi bàn ở 9 trong 10 trận sân khách gần nhất, tiếp tục đóng vai trò đầu tàu trong hành trình chinh phục danh hiệu của Al Nassr.

