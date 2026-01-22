Rạng sáng 22/1, Frankfurt, Slavia Praha là những đội tiếp theo nói lời chia tay Champions League ngay từ vòng phân hạng.

Frankfurt chia tay Champions League.

Tổng cộng, đã có 4 đội bị loại khỏi Champions League mùa này, gồm Frankfurt, Slavia Praha, Villarreal và Kairat Almaty. Cả 4 đội sẽ chỉ được chơi thêm trận thủ tục ở lượt thứ 8 và không còn cơ hội cạnh tranh vé play-off.

Số phận của Slavia Praha đã được định đoạt trước lượt thứ 7, khi họ phải chạm trán Barcelona hùng mạnh. Dù đã có màn trình diễn quả cảm trên sân nhà, đại diện CH Czech vẫn không thể chống lại hàng công quá mạnh của nhà vô địch La Liga. Thất bại 2-4 khiến Slavia Praha giậm chân ở vị trí thứ 34 trên 36 với vỏn vẹn 3 điểm, kém vị trí có vé play-off đến 5 điểm.

Trước đó vài giờ, Frankfurt cũng gây thất vọng khi để thua Qarabag 2-3 trên sân khách. Kết quả này cũng khép lại hy vọng đi tiếp của đại diện Bundesliga, khi họ kém top 24 đến 4 điểm. Đoàn quân của HLV Dennis Schmitt có chiến dịch Champions League tệ hại với chỉ 1 chiến thắng, còn lại là 5 trận thua và 1 trận hòa.

Cuộc đua giành vé dự thẳng vòng 16 đội và play-off vẫn diễn ra nóng bỏng đến lượt cuối. Thậm chí CLB đứng thứ 18 cũng còn nguyên cơ hội vào thẳng vòng trong.