Liverpool đại thắng trên đất Pháp

  • Thứ năm, 22/1/2026 03:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Rạng sáng 22/1, Liverpool đánh bại chủ nhà Marseille 3-0 ở vòng phân hạng Champions League.

Liverpool chen chân vào nhóm dự thẳng vòng 16 đội.

Đội chủ nhà bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ sau khi ghi tới 14 bàn trong hai trận gần nhất và từng đánh bại một đại diện Premier League khác là Newcastle hồi tháng 11. Tuy nhiên, Liverpool mới là đội tạo ra cơ hội rõ ràng đầu tiên khi Alexis Mac Allister dứt điểm chệch cột trong gang tấc. Không lâu sau, Hugo Ekitike đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Marseille không hoàn toàn lép vế, và Amine Gouiri từng khiến Alisson phải trổ tài sau đường treo bóng khó chịu của Mason Greenwood. Dù vậy, bước ngoặt đến vào cuối hiệp một khi Dominik Szoboszlai thực hiện cú đá phạt tinh quái, đưa bóng đi dưới hàng rào và đánh bại Geronimo Rulli. Đó là dấu ấn thứ 6 của tiền vệ người Hungary trong 5 trận Champions League gần nhất.

Hiệp hai diễn ra cởi mở hơn khi Marseille đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Greenwood liên tiếp có hai cú dứt điểm nguy hiểm nhưng không thể thắng được Alisson. Trong khi đó, Liverpool tỏ ra sắc bén hơn trong các pha phản công. Phút 72, Jeremie Frimpong đi bóng kỹ thuật trước khi căng ngang khiến Facundo Medina lúng túng phản lưới nhà, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Cody Gakpo khép lại đêm thi đấu hoàn hảo bằng bàn thắng thứ ba sau đường kiến tạo của Ryan Gravenberch. Chiến thắng này giúp Liverpool nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội, trong khi Marseille phải dồn toàn lực cho lượt cuối gặp Club Brugge.

Địa chấn xảy ra ở Champions League

Trong cái lạnh của mùa đông vùng Bắc Cực, một trong những bất ngờ lớn nhất Champions League mùa này xuất hiện khi Bodø/Glimt hạ gục Manchester City 3-1 rạng sáng 21/1.

30:1789 hôm qua

Lý do U23 Việt Nam thất bại trước U23 Trung Quốc

Theo AFC, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc do để đối thủ kiểm soát thế trận, tận dụng tốt cơ hội và trừng phạt những khoảnh khắc mất tập trung nơi hàng phòng ngự.

30:1793 hôm qua

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Liverpool Marseille

