Pha bứt tốc ấn tượng ở bóng đá châu Âu

Yira Sor có màn bứt tốc tuyệt vời trong chiến thắng 3-0 của Genk trước Gent thuộc vòng 27 giải VĐQG Bỉ hôm 1/3.

Pha bứt tốc ấn tượng của Yira Sor lên tới 37,7 km/h.

Tiền đạo người Nigeria có pha bứt tốc ngoạn mục ở phút 92, gần như suốt chiều dài sân trước khi nhận bóng từ đồng đội và đánh bại thủ thành Davy Roef. Bàn ấn định tỷ số không chỉ khép lại trận đấu, mà còn đưa Sor vào lịch sử.

Theo HLN, Sor đạt vận tốc tối đa 37,7 km/h trong pha bứt tốc đó, con số cao nhất được ghi nhận tại châu Âu trong 2 năm qua. Thành tích này vượt qua kỷ lục 36,9 km/h của William Osula (Newcastle), đồng thời bỏ xa nhiều ngôi sao tốc độ khác.

Danh sách cầu thủ chạy nhanh còn có Jackson Tchatchoua (36,7 km/h), Yankuba Minteh (36,2 km/h) và Kylian Mbappe (35,8 km/h). Erling Haaland cũng góp mặt trong top 10 với 35,5 km/h. Việc một cầu thủ ít tên tuổi vượt qua những biểu tượng tốc độ của bóng đá đỉnh cao khiến giới chuyên môn không khỏi bất ngờ.

Devon Maes, Giám đốc Hiệu suất của Genk, lý giải rằng Sor sở hữu cấu trúc cơ bắp và hệ gân lý tưởng để đạt vận tốc cao, đồng thời may mắn có khoảng không rộng để bứt tốc theo đường thẳng mà không bị cản trở.

Ở tuổi 25, Yira Sor bất ngờ vụt sáng nhờ một pha nước rút. Genk sẽ tiếp tục thi đấu với Union Saint-Gilloise ngày 7/3, và sau kỷ lục này, mọi ánh mắt chắc chắn sẽ dõi theo từng bước chạy của cầu thủ người Nigeria.