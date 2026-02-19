'Nữ hoàng trượt băng' kiếm bộn tiền nhờ để lộ áo bra ở Olympic

Khoảnh khắc khoe áo bra thi đấu giúp ngôi sao trượt băng tốc độ người Hà Lan, Jutta Leerdam, thu về khoản tiền thưởng lớn từ nhà tài trợ.

Leerdam thi đấu nổi bật tại Olympic mùa đông 2026. Ảnh: Reuters.

Hôm 10/2, Leerdam giành HCV Olympic mùa đông ở nội dung 1.000 m nữ, đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic mới với thành tích 1 phút 12 giây 31. Sau khi cán đích và bật khóc vì hạnh phúc, Leerdam kéo khóa bộ đồ thi đấu, để lộ áo bra màu trắng mang thương hiệu Nike bên trong.

Hình ảnh trên nhanh chóng lan truyền trên toàn cầu và được chia sẻ rộng rãi, bao gồm cả trên tài khoản Instagram chính thức của Nike với gần 300 triệu người theo dõi. Theo chuyên gia marketing Frederique de Laat, khoảnh khắc đó giúp Leerdam nhận khoản thưởng đáng kể từ Nike.

Meindert Schut, Tổng biên tập tạp chí Quote, ước tính với 6,2 triệu người theo dõi trên Instagram, Leerdam có thể thu về khoảng 0,01 USD cho mỗi người theo dõi trong một bài đăng quảng cáo. Điều đó đồng nghĩa mỗi bài đăng liên quan đến Nike giúp cô bỏ túi hơn 70.000 USD .

Khoảnh khắc có thể giúp Leerdam kiếm bộn tiền.

Thành công của Leerdam càng thêm ý nghĩa khi trước đó cô từng gây thất vọng vì bị loại ở vòng loại nội dung sở trường 1.000 m hồi tháng 12/2025. Khi được Ủy ban Olympic Hà Lan trao cơ hội cuối cùng, nữ VĐV này đáp lại niềm tin bằng màn trình diễn xuất sắc.

Tuy nhiên, hành trình của Leerdam tại Olympic không hoàn toàn suôn sẻ. Trước thềm giải đấu, cô từng bị chỉ trích là tiểu thư và ngôi sao thích phô trương khi bay đến Milan bằng chuyên cơ riêng, đồng thời đăng tải hình ảnh xa hoa lên Instagram.

Cựu danh thủ Hà Lan, Johan Derksen, thậm chí công khai chỉ trích: "Cô ấy sống như một triệu phú, với máy bay riêng và mọi thứ".

Leerdam được đánh giá là một trong những VĐV danh tiếng nhất góp mặt tại Olympic mùa đông 2026. Bạn gái của YouTuber kiêm võ sĩ Jake Paul thu hút mọi ánh nhìn nhờ vẻ ngoài cuốn hút và sự tự tin trên cả sân đấu lẫn ngoài đời.

Jhon Duran đấu vật ở trận ra mắt CLB Nga Hôm 18/2, Jhon Duran có pha phạm lỗi xấu xí ở trận giao hữu ra mắt Zenit thắng Krasnodar 1-0.