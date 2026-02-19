Vì sao chỉ Arsenal thi đấu vào giữa tuần?

Giữa tuần này, trận đấu giữa Arsenal và Wolves là cuộc so tài duy nhất ở Premier League. Và lý do nằm ở lịch thi đấu bị xáo trộn bởi các giải đấu cúp.

Arsenal được xếp lịch đá sớm vòng 31 Premier League.

Arsenal bước vào vòng 31 với mục tiêu gia tăng cách biệt trong cuộc đua vô địch. Trước đó, "Pháo thủ" đánh rơi điểm khi bị Brentford cầm hòa 1-1. Thời điểm bóng lăn tại Molineux, đội bóng của HLV Mikel Arteta hơn Man City 4 điểm và vẫn còn 12 vòng đấu phía trước.

Theo lịch ban đầu, vòng 31 diễn ra trùng với thời điểm tổ chức trận chung kết Carabao Cup tại Wembley giữa Arsenal và Man City vào tối 22/3. Chính vì vậy, một số trận phải điều chỉnh thời gian thi đấu. Arsenal và Wolves được bố trí đá sớm do cả hai không dự cúp châu Âu ở giai đoạn này, qua đó có quỹ thời gian phù hợp để hoàn thành vòng đấu.

Trong khi đó, Man City chưa thể ra sân. Đối thủ của họ ở vòng 31 là Crystal Palace lại bận tham dự vòng play-off Conference League gặp Zrinjski Mostar. Palace thi đấu lượt đi vào rạng sáng 20/2 và lượt về một tuần sau đó, khiến trận gặp Man City buộc phải lùi lại.

Việc sắp xếp thời điểm cho cặp đấu giữa Man City và Palace hiện chưa được ấn định. Điều này làm dấy lên khả năng kịch bản tương tự mùa trước có thể lặp lại, khi trận đấu bù của Man City bị kéo dài đến sát giai đoạn cuối mùa giải.

Về phần mình, Arsenal không thể tận dụng cơ hội bứt phá. Họ bị Wolves cầm hòa 2-2, qua đó chỉ giành thêm một điểm. Kết quả khiến cuộc đua vô địch tiếp tục căng thẳng, đồng thời mở ra cơ hội để Man City thu hẹp khoảng cách trong thời gian tới.

