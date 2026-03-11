Brisbane Roar tuyên bố sẵn sàng chào đón các cầu thủ nữ Iran được cấp thị thực nhân đạo tại Australia, trong bối cảnh đội tuyển nước này rơi vào tranh cãi và bất ổn vì xung đột tại quê nhà.

CLB Australia mở cửa cho các cầu thủ nữ Iran xin tị nạn.

Một diễn biến đặc biệt của bóng đá châu Á xuất hiện sau Asian Cup nữ khi CLB Brisbane Roar của Australia công khai bày tỏ mong muốn hỗ trợ các cầu thủ nữ Iran đang xin tị nạn tại nước này.

Brisbane Roar, đội bóng đang thi đấu tại A-League, giải vô địch quốc gia Australia, cho biết họ sẵn sàng mở cửa cho các cầu thủ Iran tập luyện và thi đấu. Thông điệp được CLB đăng tải sau khi chính phủ Australia cấp thị thực nhân đạo cho một số thành viên của đội tuyển nữ Iran.

Theo thông báo từ chính phủ Australia, 5 cầu thủ Iran được cấp thị thực nhân đạo sau khi đề nghị hỗ trợ để không phải trở về quê nhà. Ngoài ra, một cầu thủ khác và một thành viên ban huấn luyện cũng được chấp thuận ở lại.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Australia, Tony Burke cho biết một trong những người được cấp thị thực cuối cùng đã quyết định không ở lại. Ông khẳng định các cơ quan chức năng đã kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo đó là quyết định tự nguyện.

Các cầu thủ Iran đến Australia tham dự Asian Cup 2026 trước khi chiến sự bùng nổ tại quê nhà. Họ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi không hát quốc ca trong trận ra quân gặp Hàn Quốc. Sau đó, đội tuyển nữ Iran hát quốc ca trong hai trận tiếp theo của giải.

Trong thông điệp gửi tới các cầu thủ Iran, Brisbane Roar khẳng định cộng đồng bóng đá tại thành phố Brisbane luôn chào đón những người muốn bắt đầu cuộc sống mới.

CLB này cho biết họ sẽ rất vinh dự nếu có thể tạo điều kiện để các cầu thủ Iran tập luyện, thi đấu và trở thành một phần của cộng đồng bóng đá địa phương. Ban lãnh đạo đội bóng cũng khẳng định sẽ tìm cách biến đề nghị này thành hiện thực.

Trong khi một số cầu thủ lựa chọn ở lại Australia, phần còn lại của đội tuyển nữ Iran hiện ở Malaysia, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Một đại diện của Đại sứ quán Iran tại Kuala Lumpur cho biết các cầu thủ dự kiến sẽ trở về Iran, dù chưa có thời điểm cụ thể.

Đội tuyển nữ Iran đã bị loại khỏi Asian Cup vào cuối tuần qua. Sau vụ việc liên quan đến quốc ca, truyền hình nhà nước Iran thậm chí gọi các cầu thủ này là “kẻ phản bội”, khiến câu chuyện của họ càng thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Australia cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ những cầu thủ Iran muốn ở lại và xây dựng cuộc sống mới tại Australia.