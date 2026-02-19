5 trận đấu khó khăn đang chờ Arsenal

Arsenal vẫn dẫn đầu Premier League, nhưng trận hòa 2-2 trước Wolves rạng sáng 19/2 tại vòng 27 khiến cuộc đua vô địch đổi chiều theo cách không ai ở Emirates mong muốn.

Arsenal tự "bắn" vào chân mình. Ảnh: Reuters.

Tại Molineux, Arsenal dường như nắm trận đấu trong tay. Bukayo Saka mở tỷ số ở phút thứ 5, trước khi Piero Hincapie nhân đôi cách biệt đầu hiệp 2. Dẫn 2-0, đội bóng của Mikel Arteta tưởng như sẽ rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Nhưng bóng đá không vận hành theo kịch bản sẵn có. Hugo Bueno rút ngắn tỷ số chỉ sau 5 phút. Rồi đến phút bù giờ thứ 4 của hiệp hai, Riccardo Calafiori phản lưới sau sai lầm trong phối hợp giữa Gabriel Magalhaes và David Raya để gỡ hòa 2-2. Hai điểm rơi khỏi tay Arsenal theo cách đau nhất.

Arsenal vẫn hơn Man City 5 điểm. Tuy nhiên, Man City còn một trận chưa đấu và đang có quỹ đạo phong độ ổn định hơn. Khoảng cách trên bảng xếp hạng không còn phản ánh trọn vẹn cán cân quyền lực.

Phát biểu trên Sky Sports, huyền thoại Arsenal Paul Merson cho hay: "Tôi biết Arsenal đã ở vị trí này 3 lần trước đây, nhưng có thể cơ hội sẽ không đến lần nữa. Giờ thì mọi thứ không còn nằm trong tay họ nữa. Những lời nói về việc Arsenal tự hủy sẽ xuất hiện dồn dập".

Lịch thi đấu phía trước càng khiến áp lực gia tăng. Arsenal lần lượt gặp Tottenham (sân khách), Chelsea (sân nhà), Brighton (sân khách), Everton (sân nhà) và Bournemouth (sân nhà).

Trong khi đó, Man City đối đầu Newcastle, Leeds, Nottingham Forest, West Ham và Chelsea. Họ có 3 trận sân nhà và quan trọng hơn là quyền tự quyết nếu thắng trận đá bù. Ngoài ra, hai đội còn một cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 18/4.

Cuộc đua chưa khép lại và Arsenal vẫn ở vị trí dẫn đầu. Nhưng từ thế kiểm soát hoàn toàn, họ bước vào giai đoạn phải chờ đợi và phản ứng. Ở Premier League, sự khác biệt giữa nhà vô địch và kẻ hụt bước đôi khi chỉ nằm ở một khoảnh khắc mất tập trung.

Highlights Wolves 2-2 Arsenal Arsenal gây thất vọng khi bị Wolves cầm chân 2-2 ở trận đấu tại vòng 31 Premier League rạng sáng 19/2.