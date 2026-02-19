Arsenal dâng ngôi vương Ngoại hạng Anh cho Man City?

Rạng sáng 19/2, Arsenal bị Wolves cầm hòa 2-2 ở trận đá sớm vòng 31 giải Ngoại hạng Anh.

Arsenal chia điểm tại Molineux.

Sau trận hòa Brentford, Arsenal tiếp tục gây thất vọng nặng nề khi hành quân đến sân của Wolves, CLB đang đứng bét bảng với vỏn vẹn 1 chiến thắng từ đầu mùa. Ứng viên số một cho ngôi vô địch dẫn trước 2 bàn nhưng sự chủ quan, hời hợt của hàng thủ trong những phút cuối tạo điều kiện để chủ nhà vùng lên mạnh mẽ, qua đó giành lại một điểm quý giá.

Kết quả này khiến Arsenal gặp khó trong cuộc đua vô địch. Đại diện Bắc London hiện đã hơn Man City 5 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận và vẫn còn một trận đối đầu trực tiếp với đoàn quân của Pep Guardiola trên sân Etihad. Nếu Man City thắng toàn bộ phần còn lại của mùa giải, họ mới là chủ nhân chức vô địch.

Đoàn quân của Mikel Arteta khởi đầu như mơ khi Bukayo Saka, người được thử nghiệm ở vị trí tiền đạo cắm, mở tỷ số ngay phút thứ 5. Từ đường tạt bóng chuẩn xác của Declan Rice, Saka băng vào đánh đầu cận thành, chấm dứt chuỗi 15 trận tịt ngòi. Arsenal tiếp tục gây sức ép, buộc Jose Sa phải thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng để giữ hy vọng cho đội chủ nhà.

Arsenal không thể bảo toàn lợi thế.

Sang hiệp hai, lợi thế được nhân đôi ở phút 55. Gabriel tung đường chuyền xé toang hàng thủ Wolves để Piero Hincapie băng xuống dứt điểm. Ban đầu bàn thắng bị từ chối vì việt vị, nhưng VAR xác nhận trung vệ người Ecuador hợp lệ, đánh dấu pha lập công đầu tiên của anh cho Arsenal.

Tuy nhiên, Wolves không buông xuôi. Chỉ 5 phút sau, Hugo Bueno rút ngắn tỷ số bằng cú sút đẹp mắt vào góc cao khung thành. Trận đấu trở nên căng thẳng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và bước ngoặt xảy ra ở phút bù giờ. Sau tình huống lộn xộn trong vùng cấm, cú sút của Tom Edozie đập cột dọc rồi chạm vào Calafiori trước khi đi vào lưới, ấn định tỷ số 2-2.

Arsenal sẽ hướng tới trận derby Bắc London với Tottenham, trước khi lần lượt chạm trán Chelsea và Brighton trong lịch thi đấu đầy thử thách phía trước.