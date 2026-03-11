Đoàn Văn Hậu vượt bão dèm pha

Sau gần 27 tháng vật lộn với chấn thương và những lời dèm pha, Đoàn Văn Hậu trở lại mạnh mẽ để một lần nữa được gọi vào đội tuyển Việt Nam.





Nếu không đủ bản lĩnh để bỏ ngoài tai những lời dèm pha trong quãng thời gian chấn thương dai dẳng, Đoàn Văn Hậu hoàn toàn có thể nản chí và sớm khép lại sự nghiệp. Nhưng trung vệ này chọn cách khác. Anh kiên trì chiến đấu với cả nỗi đau thể chất lẫn áp lực tinh thần để rồi trở lại đầy ngọt ngào, đến mức HLV Kim Sang-sik tự tin điền tên anh vào danh sách tập trung của ĐT Việt Nam.

Bền bỉ đã có… hậu

Phải thừa nhận rằng Đoàn Văn Hậu là “của quý” của bóng đá Việt Nam. Khi mới 17 tuổi, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội đã được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Sau đó, Văn Hậu cùng những Quang Hải, Tuấn Anh, Công Phượng… góp phần vực dậy nền bóng đá nước nhà với chiến tích á quân U23 châu Á 2018 sau giai đoạn khủng hoảng. Cuối năm ấy, Văn Hậu cùng các đồng đội đăng quang AFF Cup 2018.

Sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1,86 m cùng nền tảng thể lực tốt, Văn Hậu từng được đánh giá đủ tiềm năng để thử sức tại châu Âu. Heerenveen trở thành điểm đến của hậu vệ sinh năm 1999 trong hành trình xuất ngoại.

Tuy nhiên, quãng thời gian tại Hà Lan cũng cho anh một bài học rõ ràng: ngoại hình và tiềm năng thôi là chưa đủ. Một cầu thủ trẻ đến từ nền bóng đá chưa mạnh cần nhiều hơn thế để tìm chỗ đứng.

Sau 9 tháng, Văn Hậu trở lại Hà Nội vào năm 2020. Phong độ của anh sau chuyến xuất ngoại phần nào bị ảnh hưởng. Đến tháng 9/2023, khi đã khoác áo Công an Hà Nội, hậu vệ này gặp chấn thương viêm điểm bám gân Achilles, bước ngoặt khiến sự nghiệp của anh rẽ sang giai đoạn đầy thử thách.

Đoàn Văn Hậu trở lại sau 27 tháng bão táp.

Phát lộ tài năng từ sớm nên Văn Hậu luôn là tâm điểm chú ý. Vì thế, hành trình hồi phục chấn thương của anh cũng bị soi xét kỹ lưỡng. Trung vệ này nhiều lần sang Singapore rồi Hàn Quốc để điều trị. Khi vật lý trị liệu không đạt hiệu quả như mong muốn, anh buộc phải phẫu thuật.

Quãng thời gian dưỡng thương kéo dài hàng năm trời với hình ảnh đeo nẹp, cố định bàn chân khiến nhiều người hoài nghi. Thậm chí có ý kiến cho rằng Văn Hậu nên giải nghệ, nhất là khi anh đã lập gia đình. Nhưng thay vì gục ngã trước những lời thị phi, hậu vệ này lặng lẽ tập luyện và kiên trì hồi phục trong suốt thời gian dài.

Ấn tượng sự trở lại

Ngày 3/12/2025, Văn Hậu chính thức trở lại sân cỏ khi được ra sân trong trận đấu giữa Buriram United và CAHN tại giải CLB Đông Nam Á, sau gần 27 tháng gần như vắng bóng hoàn toàn.

Đến ngày 1/2/2026, anh ra mắt khán giả V.League trong trận đấu giữa CAHN và Ninh Bình. Ngay trận đấu này, Văn Hậu để lại dấu ấn với một đường kiến tạo trước khi rời sân ở phút 56 vì chấn thương nhẹ.

Sau đó, trung vệ này thi đấu trọn vẹn 90 phút ở ba trận liên tiếp. Tổng cộng trong năm 2026, Văn Hậu chơi 326 phút qua 4 trận cho CAHN, ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo. Pha lập công vào lưới Thanh Hóa là cú vuốt bóng từ xa đẹp mắt, cho thấy khả năng quan sát và cảm giác bóng rất tinh tế.

Đáng chú ý, vị trí của Văn Hậu là trung vệ lệch trái, nhưng anh vẫn đóng góp hiệu quả trong tấn công. Ở khâu phòng ngự, cầu thủ này giúp hành lang trái của CAHN trở nên chắc chắn hơn. Sự hiện diện của anh góp phần quan trọng giúp đội bóng đang dẫn đầu bảng giành 3 chiến thắng trong 4 trận có anh thi đấu.

Đoàn Văn Hậu vượt bão chấn thương.

Trong trận derby Hà Nội giữa CAHN và Hà Nội vừa qua, HLV Kim Sang-sik có mặt trên khán đài. Văn Hậu chắc chắn là một trong những cầu thủ được ông theo dõi kỹ. Với những gì đã thể hiện, việc trung vệ này được gọi trở lại ĐT Việt Nam là điều dễ hiểu.

Sau quãng thời gian dài rời xa sân cỏ, sự trở lại của Đoàn Văn Hậu không chỉ là câu chuyện chuyên môn. Đó còn là minh chứng cho sự bền bỉ và ý chí vượt qua nghịch cảnh. Và giờ đây, người hâm mộ có quyền chờ đợi một chương mới đầy hứa hẹn của hậu vệ tài năng này trong màu áo đội tuyển quốc gia.