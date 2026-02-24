Văn Hậu ghi siêu phẩm từ giữa sân

Cú sút táo bạo từ gần giữa sân của Đoàn Văn Hậu trở thành bước ngoặt giúp CAHN thắng ngược Thanh Hóa 3-1 ở trận đá bù vòng 10 V.League tối 24/2.

Cú sút đẹp mắt từ giữa sân của Văn Hậu.

Bàn gỡ của Alan trước đó giải tỏa áp lực cho CAHN, nhưng phải đến phút 66, trận đấu mới thực sự rẽ sang hướng khác. Trong một tình huống tưởng chừng không quá nguy hiểm, Văn Hậu quan sát rất nhanh vị trí của thủ môn Xuân Hoàng. Thấy người gác đền Thanh Hóa dâng cao, hậu vệ trái của CAHN quyết định tung cú dứt điểm ngay từ khu vực gần giữa sân.

Quả bóng rời chân Văn Hậu với quỹ đạo cao và độ chính xác đáng kể. Xuân Hoàng lập tức lùi về, nhưng khoảng cách quá xa khiến anh không thể cứu thua. Bóng đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ chủ nhà.

Đó không chỉ là một bàn thắng đẹp mắt, còn là đòn giáng mạnh vào tinh thần Thanh Hóa. Sau khi bị gỡ hòa từ chấm phạt đền, đội chủ nhà vẫn giữ được thế trận cân bằng. Tuy nhiên, khoảnh khắc xuất thần của Văn Hậu khiến họ rơi vào thế bám đuổi.

Về phía CAHN, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 giúp các học trò HLV Mano Polking thi đấu tự tin hơn. Họ kiểm soát nhịp độ tốt hơn và buộc Thanh Hóa phải dâng cao tìm bàn gỡ. Điều đó mở ra thêm khoảng trống ở phía sau hàng thủ đội chủ nhà.

Trong bối cảnh trận đấu giằng co và áp lực đè nặng lên cả hai phía, sự táo bạo của Văn Hậu tạo nên khác biệt. Một quyết định dứt điểm trong tích tắc đã định đoạt cục diện. Siêu phẩm mang giá trị chuyên môn cao và là điểm nhấn cảm xúc của trận đấu.

Sau đó, Alan hoàn tất cú đúp để CAHN thắng ngược Thanh Hóa 3-1. Hiện Quang Hải và đồng đội hơn Binh Bình 5 điểm và còn thi đấu ít hơn 1 trận.

