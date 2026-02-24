Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Văn Hậu ghi siêu phẩm từ giữa sân

  • Thứ ba, 24/2/2026 20:22 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Cú sút táo bạo từ gần giữa sân của Đoàn Văn Hậu trở thành bước ngoặt giúp CAHN thắng ngược Thanh Hóa 3-1 ở trận đá bù vòng 10 V.League tối 24/2.

Cú sút đẹp mắt từ giữa sân của Văn Hậu.

Bàn gỡ của Alan trước đó giải tỏa áp lực cho CAHN, nhưng phải đến phút 66, trận đấu mới thực sự rẽ sang hướng khác. Trong một tình huống tưởng chừng không quá nguy hiểm, Văn Hậu quan sát rất nhanh vị trí của thủ môn Xuân Hoàng. Thấy người gác đền Thanh Hóa dâng cao, hậu vệ trái của CAHN quyết định tung cú dứt điểm ngay từ khu vực gần giữa sân.

Quả bóng rời chân Văn Hậu với quỹ đạo cao và độ chính xác đáng kể. Xuân Hoàng lập tức lùi về, nhưng khoảng cách quá xa khiến anh không thể cứu thua. Bóng đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ chủ nhà.

Đó không chỉ là một bàn thắng đẹp mắt, còn là đòn giáng mạnh vào tinh thần Thanh Hóa. Sau khi bị gỡ hòa từ chấm phạt đền, đội chủ nhà vẫn giữ được thế trận cân bằng. Tuy nhiên, khoảnh khắc xuất thần của Văn Hậu khiến họ rơi vào thế bám đuổi.

Về phía CAHN, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 giúp các học trò HLV Mano Polking thi đấu tự tin hơn. Họ kiểm soát nhịp độ tốt hơn và buộc Thanh Hóa phải dâng cao tìm bàn gỡ. Điều đó mở ra thêm khoảng trống ở phía sau hàng thủ đội chủ nhà.

Trong bối cảnh trận đấu giằng co và áp lực đè nặng lên cả hai phía, sự táo bạo của Văn Hậu tạo nên khác biệt. Một quyết định dứt điểm trong tích tắc đã định đoạt cục diện. Siêu phẩm mang giá trị chuyên môn cao và là điểm nhấn cảm xúc của trận đấu.

Sau đó, Alan hoàn tất cú đúp để CAHN thắng ngược Thanh Hóa 3-1. Hiện Quang Hải và đồng đội hơn Binh Bình 5 điểm và còn thi đấu ít hơn 1 trận.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

Đồng đội sửa sai cho Đình Bắc

Tối 24/2, CAHN bùng nổ trong hiệp 2 để đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 3-1 thuộc trận đá bù vòng 10 V.League 2025/26.

4 giờ trước

VAR từ chối Đình Bắc, CAHN bị loại khỏi cúp châu Á

Tối 18/2, CAHN thua Tampines Rovers với tỷ số 1-3 và dừng bước ở vòng 1/8 AFC Champions League Two.

21:16 18/2/2026

Cơn sốt Nguyễn Đình Bắc

Phong độ chói sáng cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 giúp Nguyễn Đình Bắc tạo cơn sốt truyền thông cực kỳ mạnh mẽ.

17:06 14/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

  • Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

Cu soc AFC va bai toan sinh tu cua CAHN hinh anh

Cú sốc AFC và bài toán sinh tử của CAHN

11:00 18/2/2026 11:00 18/2/2026

0

Từ chỗ thắng 4-0 trên sân, CLB Công An Hà Nội (CAHN) bước vào trận lượt về ngày 18/2 với nhiệm vụ phải lội ngược dòng sau phán quyết của AFC.

Thanh Hoa dua thu mon da tien dao hinh anh

Thanh Hóa đưa thủ môn đá tiền đạo

3 giờ trước 21:03 24/2/2026

0

Do chỉ có 5 cầu thủ dự bị, Thanh Hóa buộc phải đưa thủ môn Y Eli Nie vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo khi thua 1-3 trước CAHN ở trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/26.

Khac biet giua Gyokeres va Sesko hinh anh

Khác biệt giữa Gyokeres và Sesko

3 giờ trước 21:00 24/2/2026

0

Cả Viktor Gyokeres lẫn Benjamin Sesko từng bị hoài nghi nhưng sau vài tháng, mọi thứ dần thay đổi.

